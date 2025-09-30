SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
30 de septiembre 2025 - 19:34

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 1° de octubre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y el riesgo país.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial volvió a subir este martes. En una jornada de fuerte tensión cambiaria y a pesar del envión final de la liquidación extraordinaria de las cerealeras, el Tesoro volvió a intervenir para acotar el avance, según fuentes del mercado. En la plaza financiera, el dólar CCL superó los $1.500 y la brecha alcanzó el 11,9%. En paralelo, sufrieron fuerte el S&P Merval y los bonos en dólares, al tiempo que el riesgo país superó los 1.200 puntos básicos. En ese marco, la city espera otra rueda álgida este miércoles.

Live Blog Post

Dólar: fuerte expectativa en la city tras el salto del CCL y la intervención oficial para contener el mayorista

La brecha entre el dólar mayorista y el CCL se consolida en los dos dígitos en un contexto en que el Gobierno volvió a intervenir sobre el tipo de cambio oficial para frenar las subas.

Live Blog Post

Dólar vs tasas: los analistas esperan un octubre "picante" marcado por la incertidumbre electoral

Se anticipan unas semanas con el tipo de cambio bajo presión, con el regreso de la dolarización de carteras característica de los periodos preelectorales. Un escenario que también presionaría las tasas en pesos.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

Preocupa a inversores el crecimiento del endeudamiento global a corto plazo

Se complica la deuda mundial y su “rollover”. No solo preocupa la creciente dependencia del financiamiento a corto plazo sino el peso de los intereses y su impacto sobre las cuentas fiscales.

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

Tensión hacia el 26-O: el mercado desafía el techo del dólar con shock de cobertura y ya sin oferta del agro

Las crecientes expectativas de devaluación se reflejaron tanto en el MLC como en la demanda de futuros y bonos dólar linked. El Tesoro no aprovechó la liquidación del agro y el Gobierno le reza a la ayuda de EEUU.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: ¿podría la Fed verse obligada a suspender la baja de tasas prevista para fin de mes?

¿Vamos a un cierre parcial de gobierno, Gekko? ¿O se evitará con una acción desesperada de la política de último minuto? Si se produce, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Cuánto podría durar? ¿Podría obligar a la Fed a suspender su prevista baja de tasas?

Por José Siaba Serrate

Live Blog Post

Las billeteras virtuales frenaron la venta del dólar oficial y el BCRA tuvo que salir a negar cambios normativos

Ante la elusión de la normativa por parte de billeteras, la autoridad monetaria explicó que solo los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera.

Live Blog Post

Duro castigo para acciones y bonos en septiembre: el S&P Merval sufrió su peor caída mensual en 5 años y el riesgo país voló 48%

A su vez, los títulos públicos sufrieron su peor caída mensual en dos años, mientras el riesgo país cerró el mes por encima de los 1.200 puntos.

Live Blog Post

El dólar cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400, pese a presuntas ventas oficiales para contenerlo

Sobre el mediodía, el tipo de cambio trepó a un pico $1.450 en el segmento mayorista, pero luego moderó con la supuesta aparición del Gobierno con órdenes de venta.

