Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 1° de octubre

El dólar oficial volvió a subir este martes. En una jornada de fuerte tensión cambiaria y a pesar del envión final de la liquidación extraordinaria de las cerealeras, el Tesoro volvió a intervenir para acotar el avance, según fuentes del mercado. En la plaza financiera, el dólar CCL superó los $1.500 y la brecha alcanzó el 11,9%. En paralelo, sufrieron fuerte el S&P Merval y los bonos en dólares, al tiempo que el riesgo país superó los 1.200 puntos básicos. En ese marco, la city espera otra rueda álgida este miércoles.