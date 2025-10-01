SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de octubre 2025 - 17:17

Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 1 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas superaron los u$s42.000 millones.

ambito.com

El dólar oficial se vendió a $1.456,89 y se compra a $1.403,13 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron en u$s1.857 millones, hasta los u$s42.231 millones, el valor más alto desde el 5 de agosto. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que esto fue explicado por la vuelta de los movimientos de bancos que compensan las salidas de los últimos días de septiembre.

Informate más

En paralelo, las tasas nominales volvieron a subir. En términos anuales, la TAMAR avanzó desde el 41,50% hasta el 42,38% (50,32% efectivo), mientras que la Badlar lo hizo desde el 39,63% hasta el 41% (49,60% efectivo).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 1 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.423.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,6%.

Valor del MEP hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.67, según Binance.

