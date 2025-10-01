Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 1 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas superaron los u$s42.000 millones. ambito.com

El dólar oficial se vendió a $1.456,89 y se compra a $1.403,13 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron en u$s1.857 millones, hasta los u$s42.231 millones, el valor más alto desde el 5 de agosto. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que esto fue explicado por la vuelta de los movimientos de bancos que compensan las salidas de los últimos días de septiembre.

En paralelo, las tasas nominales volvieron a subir. En términos anuales, la TAMAR avanzó desde el 41,50% hasta el 42,38% (50,32% efectivo), mientras que la Badlar lo hizo desde el 39,63% hasta el 41% (49,60% efectivo).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 1 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.423.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, miércoles 1 de octubre El dólar blue se vendió a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,6%.

Valor del MEP hoy, miércoles 1 de octubre El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%. Valor del dólar CCL hoy, miércoles 1 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.67, según Binance.