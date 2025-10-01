Domingo Cavallo reveló su pronóstico del dólar, deuda e inflación para después de las elecciones del 26 de octubre







El exministro advirtió que tras los comicios, el gobierno debería eliminar el cepo, permitir la flotación del dólar y aplicar un programa de compras de reservas.

Cavallo advierte que tras las elecciones el cepo cambiario debe eliminarse y el dólar flotar libremente con un aumento transitorio de inflación. Mariano Fuchila

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró que el gobierno nacional debe liberar por completo el cepo cambiario y permitir un salto transitorio del dólar acompañado de mayor inflación, asegurando que en pocos meses ambas variables se estabilizarán. También sostuvo que el Tesoro y el Banco Central deberían ejecutar un programa de compras de reservas para garantizar el pago de la deuda futura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cavallo recordó que la actual situación económica se asemeja a la que vivió Argentina a fines de 1990 y principios de 1991 bajo el mandato de Menem. "Hay algunos parecidos muy interesantes entre los primeros 20 meses del gobierno de Menem y los primeros meses del gobierno de Milei", explicó. Señaló que ambos heredaron "una situación económica catastrófica", aplicaron ajustes de gasto público y buscaron contener la inflación eliminando el déficit fiscal.

Embed De aquí al 26 de octubre y después…https://t.co/s8D5cMQxZo — Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) October 1, 2025

El exfuncionario explicó que "como mínimo, deberán eliminarse de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario" y que "el tipo de cambio debería flotar sin ningún tipo de bandas". Según su intuición, "esto es lo que terminará ocurriendo" luego del 26 de octubre.

Además, aseguró que la intervención del Tesoro de Estados Unidos y del FMI influirá en la adopción de medidas, incluso si el Gobierno no quisiera implementarlas: "Pondrán como condición que se instrumenten los cambios en las políticas monetaria y cambiaria necesarios para superar la crisis".

Domingo Cavallo Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina Cavallo recordó la crisis de 1990-1991, comparando los primeros meses del gobierno de Menem con la actual gestión de Milei. Mariano Fuchila Recomendaciones de Cavallo para estabilizar el dólar y la economía Asimismo, detalló que “las disposiciones más importantes que debería contener la nueva legislación monetaria, financiera y cambiaria son las siguientes: Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.

para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios. Permitir solo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.

en mercados secundarios de títulos públicos. Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.

y Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al peso convertible.

(y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.

y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central. El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas.

originado en los depósitos podrá ser para saldos de El financiamiento para inversión o capital de trabajo de grandes empresas se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuotapartes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos. “El Banco Central, además de manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares, para controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares”, concluyó Cavallo.