Dólar: fuerte expectativa en la city tras el salto del CCL y la intervención oficial para contener el mayorista







La brecha entre el dólar mayorista y el CCL se consolida en los dos dígitos en un contexto en que el Gobierno volvió a intervenir sobre el tipo de cambio oficial para frenar las subas.

En paralelo, las billeteras virtuales encendieron la alarma este martes al suspender la venta de dólar oficial.

Se espera que la primera jornada de octubre sea de volatilidad para el dólar oficial y los financieros, que vienen de un martes en donde el tipo de cambio mayorista debió ser intervenido para que no volviera a tocar el techo de la banda y con una brecha contra el CCL que ya es de dos dígitos.

En este sentido, las compras limitadas que realizó el Tesoro, contrarias a las expectativas de la city, que esperaba que el Gobierno engrose sus reservas gracias a la liquidación extraordinaria de las cerealeras, sumaron más leña al fuego de una posible devaluación.

Dólar: presión sobre el oficial Este miércoles, el dólar oficial se vende a $1.380 en el sector mayorista, luego de que tocara un pico de $1.450 sobre el mediodía de ayer. Poco después de que eso sucediera, operadores detectaron una "barrera" de órdenes de venta a $1.380, que desinflaron los precios hasta ubicarlos por debajo de los $1.400. De esa manera, cerró septiembre con una suba de 2,8% ($38).

En el sector minorista, la divisa norteamericana avanzó 3,3% el mes pasado, de acuerdo al promedio de bancos del BCRA, mientras que en el Banco Nación lo hizo 2,9%, al igual que lo hizo por extensión el dólar tarjeta. Esta jornada, se vende a $1.406,78 y se compra a $1.351,11, según el relevamiento que realiza el Banco Central.

En este contexto, las billeteras virtuales encendieron la alarma este martes en el mercado al suspender la venta de dólar oficial. La medida disparó una ola de rumores en las redes y obligó al Central a salir a aclarar que no hubo cambios en la normativa. Según la autoridad monetaria, las billeteras estuvieron todo este tiempo haciendo una "interpretación errónea de la norma".

bcra banco central reservas dolar Los contratos a futuros también aumentaron su volumen. Crece la brecha con los dólares paralelos Es en este marco en que la brecha cambiaria vuelve a tomar protagonismo, sobre todo en la comparación contra los dólares financieros. Solo este martes, el dólar MEP avanzó 2,7% a $1.494,02 y la brecha contra el mayorista es de 8,3%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 3,2% a $1.544,03, con un spread del 11,9%. El volumen operado en el segmento de contado fue de más de u$s743,2 millones. Por otro lado, el dólar blue subió $15 (1,1%) a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Asimismo, los contratos de dólar futuro cerraron con alzas de hasta el 4,4%. El mercado "pricea" que en diciembre el tipo de cambio mayorista llegará hasta los $1.605. En total, se operaron unos u$s1.893 millones en contratos futuros.