Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 2 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta este jueves 2 de octubre , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 2,6%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete paralelo avanzó otros $15 durante la jornada del miércoles, para acumular en dos días unos $30 y tocar un máximo en siete jornadas.

Rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que la city ya lee como el límite del actual esquema cambiario, la demanda por cobertura no cede y avanzan todas las cotizaciones del dólar, que tocan un máximo de $1.574 (CCL).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.423 .

El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.67, según Binance.