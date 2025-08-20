EEUU amplía los aranceles al acero y al aluminio: la medida alcanza a 407 productos derivados







La administración Trump extendió los gravámenes del 50%, incluyendo desde maquinaria pesada hasta muebles y turbinas de viento.

La medida entró en vigor el lunes y refuerza el sesgo proteccionista de la política comercial de Trump

El gobierno de EEUU amplió el alcance de los aranceles al acero y al aluminio para incluir a cientos de artículos considerados “productos derivados” de esos materiales, como sillas para bebés, maquinaria pesada, turbinas de viento, muebles y vagones.

La decisión, anunciada este martes por el Departamento de Comercio y publicada en el Registro Federal, implica que los gravámenes del 50% que rigen sobre el acero y el aluminio —vigentes desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca a principios de año— se aplicarán también al contenido de esos metales en 407 nuevas categorías de bienes.

“La acción de hoy cierra vías para la evasión de los aranceles e impulsa a las industrias del acero y el aluminio de Estados Unidos”, sostuvo Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para la Industria y la Seguridad.

Entre los productos alcanzados figuran turbinas de viento y sus partes, grúas móviles, bulldozers, compresores, bombas, muebles, vagones y otros bienes industriales. Aunque hasta ahora el efecto en los precios al consumidor fue limitado, economistas advierten que el verdadero impacto aún está por verse.

Inicialmente, el mandatario había fijado un gravamen del 25% al acero y al aluminio, pero en junio decidió duplicarlo hasta el 50%.

Aunque hasta ahora el efecto en los precios al consumidor fue limitado, economistas advierten que el verdadero impacto aún está por verse. Algunas compañías adelantaron compras para evitar las subas, mientras que otras trasladaron los mayores costos a los consumidores o absorbieron parte de la carga. Analistas subrayan que los importadores y minoristas difícilmente puedan sostener indefinidamente esa estrategia, lo que podría derivar en aumentos adicionales en los precios al consumidor. Mientras algunos especialistas prevén que el impacto inflacionario será puntual, otros alertan sobre la posibilidad de efectos más persistentes en la economía estadounidense.