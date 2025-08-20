En busca de los dos tercios, Diputados intenta revertir el veto al aumento para los jubilados Por Fernando Brovelli







La oposición ya anuló el veto a la emergencia en discapacidad. Dentro de los proyectos, también se incluye la recomposición de la moratoria previsional.

El bloque de La Libertad Avanza busca sostener el tercio de los votos en el recinto. Mariano Fuchila

La atención política de la jornada está puesta en la Cámara de Diputados, en donde se puede revertir la decisión de Javier Milei de vetar un aumento a las jubilaciones. Previamente, la oposición consiguió una amplía mayoría (172 a favor y 73 en contra) para anular el veto de la emergencia de discapacidad, que tendrá que ser ratificada por dos tercios en el Senado.

Los proyectos vetados por el Presidente de la Nación implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años.

Aún con proyectos por tratarse -que involucraban las iniciativas impulsadas por los gobernadores- minutos previo a la votación el santafesino Germán Martínez (titular del bloque Unión por la Patria) identificó la falta de números para la aprobación: "Hay algunos que contribuyeron a la media sanción y ahora están mirando para otro lado. Hay que ser serios, responsables y tener convicción al respecto de este tema". Antes de la votación, y coincidiendo con esta mirada, el cordobés Rodrigo de Loredo (UCR) y el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) solicitaron que se busque rechazar vetos de forma parcial, entendiendo que así conseguirían una mayoría.

Seguí en vivo Embed - SESIÓN EN VIVO: 20 de agosto de 2025 - Diputados Argentina Diputados vota proyectos de los gobernadores En la que se prevé que será una extensa jornada, la oposición también apunta a sancionar los proyectos impulsados por los 24 gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado. Uno apunta a la coparticipación automática del 1% de los ATN, mientras que el otro busca que un mayor porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos vuelva a las provincias, en lugar de ser derivados a fideicomisos.

Al filo de la firma de los dictámenes –que se produjo la semana pasada–, La Libertad Avanza, el PRO, y algunos legisladores allegados a Javier Milei, como los diputados que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) avanzaron con dos dictámenes alternativos, que resultan menos beneficiosos para las provincias. A estos textos se podrían plegar, además, los diputados de Innovación Federal, donde conviven los oficialismos de Salta, Río Negro y Misiones.

De prosperar la alternativa oficialista, como anhelan en la Casa Rosada, el texto debería volver al Senado para su sanción definitiva. Pero, al menos al cierre de esta edición, pese a que el Ejecutivo logró quebrar a los gobernadores, los números se inclinaban a favor de la oposición.

