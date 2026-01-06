Dólar hoy: a cuánto opera este martes 6 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista opera a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.492,46 para la venta.

El BCRA compró dólares por primera vez en nueve meses , al sumar unos u$s21 millones a sus arcas. Se dio en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1° de enero de este año-

La autoridad monetaria proyecta acumular un piso de u$s10.000 millones en el año, siempre que la demanda de pesos crezca como tiene previsto, y que haya un flujo suficiente de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Para evitar agregar ruido al MLC, se propuso un objetivo diario de compras equivalente al 5% del volumen operado. Luego de no sumar dólares en la primera rueda del año, en el comienzo de esta semana si se registró un saldo a favor.

Sin embargo, fuentes del mercado percibieron en simultáneo que el Tesoro intervino con ventas en el MLC , para mantener la cotización del tipo de cambio oficial mayorista lo más lejos posible del techo de la banda. Los rumores aparecieron ya que hubo una baja oferta del agro, un bajo volumen de operaciones y un cambio de tendencia claro promediando la jornada.

En este contexto, las reservas brutas internacionales cerraron este lunes en los u$s43.400 millones , u$s301 millones por encima del cierre previo. En términos netos, se ubicaron en u$s1.778 millones , según el cálculo del economista Federico Machado.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 6 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.470.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 6 de enero

El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 6 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.543,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de enero

El dólar MEP opera a $1.501,19 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.636, según Binance.