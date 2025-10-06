Riesgo país: J.P. Morgan excluyó a la Argentina del índice de deuda EMBI+







La decisión se produjo a fines de septiembre. Los bonos argentinos ahora pasaron a formar parte de un indicador más amplio, que da información con menos frecuencia.

Ahora, el riesgo país argentino se actualiza una sola vez al día. Depositphotos

El banco estadounidense J.P. Morgan excluyó a Argentina del EMBI+, su principal indicador dedicado a bonos de mercados emergentes. Como consecuencia, los inversores ya no cuentan con información en tiempo real del riesgo país argentino.

El desplazamiento de la medición del diferencial de tasas de los títulos soberanos nacionales tiene como principal impacto la disponibilidad de información con menos frecuencia. Ya no se proveen datos minuto a minuto. En cambio, desde el 30 de septiembre, el indicador de riesgo para Argentina ahora se informa una sola vez al día.

Esto ocurre porque la decisión de la mayor entidad financiera de EEUU implicó desplazar al país del índice EMBI+ y pasarlo a un indicadores más amplio y menos estricto, el EMBI Global Diversified, según la información publicada por Infobae y que Ámbito pudo confirmar con fuentes del mercado financiero.

El último dato, correspondiente al viernes pasado, muestra que el riesgo país argentino se ubica en 1.080 puntos básicos.