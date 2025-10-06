Elecciones 2025: La Libertad Avanza pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de José Luis Espert

LLA presentó el pedido al Juzgado Federal 1 de La Plata. Deberá definir el juez Alejo Ramos Padilla. La provincia de Buenos Aires mostró fotos de las boletas impresas listas para distribuirse.

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) oficializó ante la Justicia el pedido para reimprimir las boletas electorales que se utilizarán el domingo 26 de octubre.

El Gobierno nacional presentó ante el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla , la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. En el mismo escrito LLA, solicitó el reemplazo del ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas.

En espejo, se conocieron fotos de las boletas impresas con Espert a la cabeza listas para su distribución en territorio bonaerense. Las mismas fueron supervisadas por el propio Ramos Padilla.

En la Casa Rosada dieron cuenta de que trabajan "contra reloj para presentar en la Justicia Electoral bonaerense, ante Ramos Padilla, los escritos con las renuncias correspondientes para que la lista pueda reordenarse y quede con Santilli encabezando".

"El punto clave es garantizar que, con ese corrimiento, no queden dos mujeres seguidas y se mantenga la paridad de género", apuntaron.

Boletas Ramos Padilla El juez Alejo Ramos Padilla supervisa la llegada de las boletas en la provincia de Buenos Aires.

Cuánto saldría reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

En total, se estima que la reimpresión del total de las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un valor de 15 mil millones de pesos. Además del alto costo, otro factor a tener en cuenta es la falta de tiempo, ya que solamente faltan tres semanas para las elecciones y ese tiempo podría no ser suficiente para concretar la reimpresión.

La falta de tiempo no sólo debe considerarse para el proceso de impresión en sí sino que para rearmar las boletas primero tiene que suceder un extenso proceso. En primer lugar, Espert debe formalizar su renuncia, que debe ser aceptada y oficializada por la Justicia Electoral. Además, para reimprimir las boletas habría que presentar un nuevo diseño en una audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas que compiten en la provincia de Buenos Aires.

José Luis Espert Lorena Villaverde José Luis Espert. Mariano Fuchila

Recién entonces se podrían mandar a imprimir las nuevas boletas con la suficiente anticipación para que las autoridades electorales tengan el tiempo necesario para asignarlas.

Las boletas que ya fueron impresas estaban listas para ser distribuidas desde el 29 de septiembre.

El economista liberal, principal cabeza de lista de la boleta libertaria en Provincia, decidió dar un paso al costado luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con el detenido. "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", comunicó en sus redes.