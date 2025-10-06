El real blue opera a $265,75 para la compra y a $276,75 para la venta, este lunes 6 de octubre.
Real blue: a cuánto opera este lunes 6 de octubre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
Real blue: a cuánto opera este viernes 3 de octubre
¿Qué se espera del dólar para el último trimestre?
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
Sin embargo, en esta oportunidad el real oficial se negocia a $264 para la compra y a $279 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $362,70.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.430.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 3 de octubre
El dólar blue se vende a $1.445 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1%.
Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre
El dólar MEP opera a $1.499,45 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,8%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.529,19 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,33, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s125.291, según Binance.
