Real blue: a cuánto opera este lunes 6 de octubre

El real blue opera a $265,75 para la compra y a $276,75 para la venta, este lunes 6 de octubre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

Sin embargo, en esta oportunidad el real oficial se negocia a $264 para la compra y a $279 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $362,70 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.430.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 3 de octubre

El dólar blue se vende a $1.445 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1%.

Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre

El dólar MEP opera a $1.499,45 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 4,8%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.529,19 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,33, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s125.291, según Binance.