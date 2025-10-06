Scott Bessent mantuvo un primer encuentro con Caputo y su delegación: discutieron detalles del salvataje financiero

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, volvió a usar sus redes sociales, en este caso, para dar la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva.

El secretario del Tesoro de EEUU , Scott Bessent , usó las redes sociales para darle la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo , y a su comitiva, durante su primer encuentro celebrado en Washington. El funcionario de Trump, adelantó que durante su estadía, "continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

"Me complace dar la bienvenida @LuisCaputoAR y a la delegación argentina a la @USTreasury. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina ", escribió en "X", Bessent, que acompañó el texto con una imagen de ambos funcionarios estrechando sus manos con las banderas alegóricas detrás.

La comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - aterrizó el sábado en Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU.

La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes pos elecciones legislativas.

Junto a Caputo se encuentra en Estados Unidos, el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Cabe resaltar que el viernes la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había mantenido una conversación con Bessent, y aseguró que la ayuda económica para el país podría incluir Derechos Especiales de Giro.

Las declaraciones de Bessent antes del viaje de Caputo

El jueves por la mañana también - luego de su mensaje en X - Bessent realizó aclaraciones sobre las negociaciones con el equipo argentino: "Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina".

En esta línea, el funcionario de Trump rechazó de plano los cuestionamientos que acusan a la Casa Blanca de beneficiar a los inversores norteamericanos en Argentina. "Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental", sentenció.

Lo que sucede es que la llegada del equipo económico de Argentina se da en pleno "shutdown"; es que la delegación argentina aterrizó en momentos donde el gobierno estadounidense está en parálisis, tras el fracaso del Congreso en aprobar una ley de financiamiento temporal.

Quedan cuatro ruedas hasta el encuentro del presidente Javier Milei con su par de EEUU, Donald Trump, que está programado para el martes 14 de octubre, y 13 jornadas hasta las elecciones nacionales de medio término.