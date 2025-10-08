SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de octubre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 8 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

BCRA Banco Central
Mariano Fuchila

El dólar oficial opera a $1.407,64 para la compra y a $1.460,63 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

Informate más

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar blue se vende a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 2,1%.

Valor del MEP hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar MEP opera a $1.533,95 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.560,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias