Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 8 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial opera a $1.407,64 para la compra y a $1.460,63 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

El dólar blue se vende a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 2,1%.

El dólar MEP opera a $1.533,95 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotiza a $1.560,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.