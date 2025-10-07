Dólar hoy: a cuánto operó este martes 7 de octubre

El dólar oficial operó a $1.407,64 para la compra y a $1.460,63 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este martes 7 de octubre
Mercados tensionados: el Tesoro contuvo al dólar oficial con fuerte intervención, pero creció la brecha y cayeron ADRs y bonos
En tanto, el dólar blue aumentó otros $10 y cerró a $1.460 para la venta, según un relevamento de Ámbito en las cuevas.
Por su parte, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) cayeron por segunda vez consecutiva, al anotar un retroceso de u$s426 millones (se suman a los u$s70 millones de caída del lunes) para culminar en los u$s42.202 millones.
Según supo Ámbito, no se registrarron ni pagos, ni baja de cotizaciones, por lo que la merma estaría vinculada a las ventas del Tesoro en el mercado oficial de cambios.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 7 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 7 de octubre
El dólar blue se vendió a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,1%.
Valor del MEP hoy, martes 7 de octubre
El dólar MEP operó a $1.533,95 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7,3%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 7 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.560,11 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 9,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.
