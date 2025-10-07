Dólar hoy: a cuánto operó este martes 7 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.407,64 para la compra y a $1.460,63 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

En tanto, el dólar blue aumentó otros $10 y cerró a $1.460 para la venta , según un relevamento de Ámbito en las cuevas.

Por su parte, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) cayeron por segunda vez consecutiva, al anotar un retroceso de u$s426 millones (se suman a los u$s70 millones de caída del lunes) para culminar en los u$s42.202 millones.

Según supo Ámbito, no se registrarron ni pagos, ni baja de cotizaciones, por lo que la merma estaría vinculada a las ventas del Tesoro en el mercado oficial de cambios.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 7 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,1%.

Valor del MEP hoy, martes 7 de octubre

El dólar MEP operó a $1.533,95 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 7 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.560,11 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 9,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.