Los bonos en dólares caen mientras crecen las expecativas por novedades de la negociación con EEUU

El mercado se mantiene alerta a la espera de definiciones del viaje de Caputo a Washington y del respaldo financiero de la Casa Blanca.

Por otro lado, los títulos en dólares extienden el rebote de los últimos días Depositphotos

A la espera de novedades por parte del equipo económico en Estados Unidos, los bonos en dólares abren en rojo este martes 7 de octubre. En la vereda opuesta, los ADRs arrancan la rueda con aumentos generalizados, continuando la tónica que exhibieron en la rueda previa.

Al cierre de este lunes llegó un nuevo mensaje de Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, que le dio la bienvenida al ministro de Economía Luis Caputo y adelantó que, durante su estadía, continuarán las "productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

Mientras tanto, los papeles argentinos anotan mayoría de subas en la preapertura de este martes en Wall Street: IRSA (+3,91%) Grupo Supervielle (+2,57%), e YPF (+0,74%), anotaron los mayores incrementos. En tanto, las bajas están lideradas por TGS (-2%), Grupo Financiero Galicia (-0,84%), y Loma Negra (-0,43%).

Bonos y riesgo país Por otro lado, los títulos en dólares frenan el rebote de los últimos días, con bajas superiores al 1,5%, destacándose los rojos del GD46 (-1,91%) y el GD35 (-1,89%) .

El riesgo país medido por el J.P Morgan bajó 5,9% el lunes y se ubicó en los 1.016 puntos básicos. Vale recordar que el banco estadounidense excluyó a Argentina del EMBI+, su principal indicador dedicado a bonos de mercados emergentes. Como consecuencia, los inversores ya no cuentan con información en tiempo real del indicador argentino.