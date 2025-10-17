El dólar oficial opera este viernes 17 de octubre a $1.388,09 para la compra y a $1.441,96 para la venta, en el promedio minorista de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este viernes 17 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Acuerdo comercial con EEUU: a qué sectores beneficiaría una baja de aranceles y cuántos dólares podría sumar el país
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 17 de octubre
Las reservas del BCRA volvieron a caer por tercera rueda consecutiva, en esta oportunidad u$s37 millones y acumula un rojo de u$s550 millones.
Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas extendieron alza: la TAMAR subió del 59,13% nominal anual al 66% (89,95% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 51,94% al 56,25% (73,16% efectivo).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 17 de octubre
El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.
Valor del MEP hoy, viernes 17 de octubre
El dólar MEP opera a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 17 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.
