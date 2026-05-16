La Justicia intervino el PJ de Salta a días del Congreso Nacional

El próximo 25 de octubre serán las elecciones internas en Jujuy y Salta. Además, el próximo 19 de mayo se realizará el Congreso Partidario Nacional.

La jueza federal, María Servini, dictaminó la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) de Salta en las últimas horas del viernes. El fallo removió a los interventores puestos por la conducción nacional, el exdiputado Pablo Kosiner y Nora Canunni, y puso en su lugar a José Luis Napoleón Gambetta.

La decisión llegó en un contexto donde ya estaba presentado el cronograma de normalización del distrito , con elecciones pactadas para el próximo 25 de octubre. Se esperaba que el mismo sea ratificado durante el Congreso Nacional del PJ del próximo 19 de mayo.

A días del encuentro del peronismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sumo una victoria en su pulseada frente a Cristina Kirchner por la situación de los peronismos provinciales.

Kosiner y Canunni habían reemplazado a Sergio Berni y María Luz Alonso , designados en un principio por la conducción nacional. En ese entonces, la marca cuenta con 91 mil afiliados , aunque en el pasado supo trepar hasta 120 mil.

El debate no es de ahora. En las elecciones legislativas de 2025, Sáenz compitió con un sello propio (Primero los Salteños), por fuera de la estructura del PJ. Tras obtener el segundo lugar, el mandatario provincial desafío a Cristina y afirmó: “La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo, desde Buenos Aires, las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones".

En los considerandos del fallo de Servini, se observa parte del argumento del impulsor de la demanda, Esteban Amat Lacroix : "Amén de lo expresado precedentemente respecto al Distrito Salta, resulta oportuno traer a colación lo sucedido en el Distrito Jujuy, ya que la simetría de situaciones existentes entre lo sucedido en ambas provincias, permite verificar una reiterada conducta del partido nacional en cuanto a su inclinación por disponer intervenciones que, más allá de las causales que las motiven, no logran resolver los conflictos existentes".

Por su parte, Kosiner realizó un descargo en sus redes sociales sobre la decisión de Servini: "La decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político, desconociendo determinaciones soberanas adoptadas por sus órganos partidarios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablokosiner/status/2055489904071602498&partner=&hide_thread=false La decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político, desconociendo determinaciones soberanas adoptadas por sus órganos partidarios.



Más grave aún: ya se había anunciado y… — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) May 16, 2026

"Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución", argumentó sobre la fecha de elecciones elegida que debía ser ratificada.

El Congreso Nacional del PJ

El Consejo Nacional Federal de la fuerza resolvió convocar al Congreso Nacional partidario para el próximo martes 19 de mayo, con el objetivo de debatir la situación nacional e internacional y avanzar sobre cuestiones internas de organización.

La reunión también funcionó como una nueva señal de reagrupamiento opositor frente al gobierno de Javier Milei. En ese marco, el vicepresidente del PJ y senador nacional José Mayans lanzó duras críticas contra la administración libertaria y aseguró que “la esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista”.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron distintos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, entre ellos las PASO, el financiamiento de los partidos políticos y ficha limpia, temas que vienen generando tensión entre el oficialismo y la oposición.

Además, se presentaron informes sobre distintas intervenciones partidarias en el interior del país. El interventor del PJ de Salta, Pablo Kóziner, expuso de manera virtual sobre la situación de la provincia, mientras que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, hizo lo propio respecto al PJ de Jujuy. También participaron el jefe comunal de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y Máximo Rodríguez, quienes brindaron detalles sobre el proceso de normalización partidaria en Misiones.

Para el PJ, el Congreso partidario buscará empezar a delinear una estrategia política y programática de cara a los próximos meses, en un contexto de creciente tensión económica, debates institucionales y reconfiguración opositora.