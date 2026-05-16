Prime Video arrasa con su nueva serie basada en los libros románticos que la rompen en TikTok + Agregar ámbito en









La nueva producción que te va a enamorar con sus personajes y te mantendrá pegado al sillón de principio a fin.

La serie de Prime Video basada en las novelas de Elle Kennedy. Imagen: Prime Video

Prime Video volvió a apostar fuerte por las adaptaciones románticas juveniles y ya tiene un nuevo fenómeno entre manos. La plataforma estrenó una serie basada en una exitosa saga literaria que explotó en popularidad gracias a TikTok y la comunidad BookTok.

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Las historias ambientadas en universidades, los romances intensos y los personajes atravesados por dramas personales siguen marcando tendencia en el streaming. En ese contexto, las novelas de Elle Kennedy lograron convertirse en un éxito internacional, con millones de lectores alrededor del mundo y una enorme repercusión en redes sociales.

Ahora, esa historia finalmente llegó a la pantalla chica con “Off Campus”, la nueva producción juvenil de Prime Video que mezcla romance, hockey universitario y vínculos emocionales complejos. La serie se estrenó el 13 de mayo y ya fue renovada para una segunda temporada antes de su lanzamiento oficial.

Off Campus Toda la intensidad y el drama del amor adolescente llega a Prime Video de la mano de esta nueva serie. Imagen: Prime Video

De qué trata Off Campus La serie sigue la vida de un grupo de jugadores de hockey sobre hielo de la ficticia Universidad Briar y las personas que forman parte de su entorno. Entre amistades, competencias deportivas y conflictos personales, los protagonistas atraviesan los desafíos típicos de la adultez temprana.

La primera temporada se centra especialmente en Hannah Wells, una joven compositora reservada y muy enfocada en sus estudios, y Garrett Graham, la gran estrella del equipo universitario de hockey. Ambos parecen no tener nada en común, pero terminan acercándose por circunstancias inesperadas. Off Campus Una serie intensa y dramática, ideal para maratonear. Imagen: Prime Video A medida que avanzan los episodios, la historia combina romance, humor y momentos dramáticos, mientras los personajes enfrentan inseguridades, presiones familiares y distintas experiencias emocionales que impactan en sus relaciones. Además del romance principal, la serie presenta otros personajes importantes dentro del campus universitario, abriendo nuevas historias que podrían desarrollarse en futuras temporadas basadas en los demás libros de la saga de Elle Kennedy. Prime Video: tráiler de Off Campus Embed - Temporada 1 de Off Campus | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Off Campus Ella Bright (Hannah Wells)

Belmont Cameli (Garrett Graham)

Mika Abdalla (Allie Hayes)

Antonio Cipriano (John Logan)

Jalen Thomas Brooks (John Tucker)