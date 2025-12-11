El Tesoro compró casi u$s300 millones en dos ruedas, a menos de un mes del vencimiento de deuda con bonistas privados + Seguir en









El Gobierno sigue sumando fondos para pagar obligaciones por u$s4.200 millones el próximo 9 de enero con bonistas privados.

Caputo sigue sumando fondos para pagar los vencimientos de deuda de enero.

Tras el regreso a los mercados internacionales de deuda, el Tesoro compró este jueves otros u$s220 millones en el mercado oficial de cambios, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. De este modo, el Gobierno sigue juntando fondos para afrontar el vencimiento con bonistas privados el próximo 9 de enero.

El miércoles la cartera que conduce Luis Caputo había adquirido u$s50 millones. Asimismo, la gran novedad de dicha jornada fue que Argentina volvió a colocar deuda soberana en dólares después de ocho años.

El Ministerio de Economía consiguió u$s1.000 millones a cuatro años, a una tasa del 9,25%. El rendimiento resultó algo mayor al que esperaba el mercado, y el propio Gobierno, aunque se ubicó por debajo del retorno actual del Bonar AL29 y el Global GD30.

El equipo económico tiene vencimientos por u$s4.200 millones en enero, por lo cual requiere dólares adicionales, teniendo en cuenta que el Tesoro cuenta (según los datos disponibles hasta el 5 de diciembre), con apenas u$s210 millones depositados en el Banco Central (BCRA). Hasta el momento, por los canales mencionados, tiene en su haber cerca de u$s1.500 millones.

En este escenario, son varias las alternativas que maneja el oficialismo para adquirir los u$s2.700 millones restantes. Por un lado, planea recibir u$s700 millones antes de fin de año por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le "perdone" al Gobierno el incumplimiento de la meta de reservas y libere unos u$s1.000 millones. Por otra parte, Economía podría avanzar con un REPO de entre u$s5.000 y u$s7.000 millones, que suele tener un mayor costo financiero. Por último, se podría activar un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, aunque en el mercado sostienen que esta es la alternativa menos conveniente.