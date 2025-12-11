Juan Pablo Valdés le tomó juramento al nuevo gabinete de Corrientes

Habrá continuidad en ministerios clave como Economía e Industria. Otros cargos fueron ocupados por dirigentes con fuerte impronta territorial.

Tras asumir el cargo, el flamante gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés , le tomó este jueves juramento al gabinete que lo acompañará en su gestión, con cambios en diversas carteras respecto a los ministros que acompañaron a su antecesor y hermano, Gustavo Valdés.

Valdés recibió el miércoles el bastón de primer mandatario local, junto con el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien viene de la gestión anterior y continuará en el puesto. El nuevo cacique mantuvo el final el misterio respecto a los funcionarios que lo acompañarán en la administración.

La nueva composición del gabinete correntino presenta varias novedades. Por un lado, hubo cambios obligados, ya que ministros fueron electos en los comicios del 31 de agosto para ocupar funciones ejecutivas. Otros ministerios clave, en cambio, continuarán con los mismos responsables al frente.

Dentro de los dirigentes que seguirán en la función pública, se destaca el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini . En tanto, como contó Ámbito , Carlos Vignolo dará el salto de la Secretaría de la Gobernación hacia el Ministerio de Coordinación y Planificación.

Además, mantendrán su cargo la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur ; sus pares de Justicia y DDHH, Juan José López ; y el fiscal de Estado, Horacio Ortega .

En tanto, los ingresantes serán Juan Pablo Fornaroli como secretario de la Gobernación; Emilio Lanari, como ministro de Salud; José Irigoyen, como ministro de Desarrollo Social; Jorge Meza, como ministros de Obras Públicas; y Ana Miño, como ministra de Educación.

A la par, Juan Enrique Braillard Poccard ocupará el Ministerio de Turismo, mientras que Walter Chávez hará lo propio en el Ministerio de Producción y Adán Gaya en el Ministerio de Seguridad.

Otra de las novedades es que la modelo y bailarina Lourdes Sánchez, de 39 años, encabezará el Instituto de Cultura de Corrientes. Antes, había sido directora del Teatro Juan de Vera.

Este jueves, Juan Pablo Valdés recibió el bastón de gobernador de manos de su hermano, Gustavo Valdés. En la ceremonia hubo gobernadores del vecindario: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés recibió el bastón de mando de su hermano Gustavo.

El nuevo mandatario reafirmó que el Plan Estratégico Corrientes 2030 será el eje rector de su gestión, al remarcar que su administración buscará “construir un puente hacia el crecimiento y el futuro”.

Sostuvo así que cada decisión estará orientada a “generar más desarrollo, más inversión y menos desigualdad”, con la creación de empleo como prioridad transversal.

En ese sentido, aseguró que la Provincia avanzará en nuevas oportunidades laborales “junto al sector privado, las universidades y el Banco de Corrientes”, para impulsar un desarrollo sostenido en todo el territorio.

El evento, ya en horas de la noche, fue transmitido por las plataformas digitales y canales de televisión, reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de los distintos poderes del Estado.

En la ocasión, se realizó lectura de salutaciones por parte del vicepresidente de la República del Paraguay, Pedro Alliana Rodríguez.