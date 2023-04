Dólar hoy: seguí minuto a minuto lo que dicen economistas y analistas de la city

Live Blog Post

Daniel Artana sobre la brecha del dólar: "Es un desastre para la economía, no funciona bien”

El economista Daniel Artana sostuvo que si bien "no vamos a terminar en una hiperinflación", aclaró que “la situación se puede complicar”. En diálogo con cadena 3 Rosario, habló del salto del dólar blue: “A la economía le falta unos u$s10.000 millones y eso le piden al Fondo Monetario Internacional", y agregó que el Gobierno se encuentra entre dos alternativas por la "presión" cambiaria.

Así, Artana explicó que "ó deberá trabar las importaciones ó devaluar el tipo oficial de dólares”, analizó. “El gobierno apostó a llegar a la PASO con el dólar soja 3 pero no está saliendo y si esto no mejora lo que le queda al gobierno es conseguir fondos de afuera y en esto depende del FMI”, dijo Artana. Sobre la brecha entre el dólar oficial y blue sentenció: "Es un desastre para la economía, no funciona bien”.