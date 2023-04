Dolarización, ¿a favor o en contra?: la opinión de 10 expertos

Sin embargo, no es la primera vez que esto se somete a debate. La habitual inestabilidad económica local y la recurrente problemática inflacionaria hacen que, cada tanto, algún referente económico vuelva sobre este tema y muchos analistas han hablado del tema. ¿Es una opción viable? ¿Qué efectos podría tener? Esto dicen sobre la dolarización de diez economistas sobre la idea de que dolarizar la economía podría ser la solución a los problemas económicos argentinos:

Jorge Remes Lenicov

El ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde opinó que no hay dólares para avanzar en ese sentido y que, incluso si los hubiera, dolarizar la economía traería un problema en la generación de empleo y no resolvería las dificultades del sector productivo. “Una de las principales consecuencias que tendría dolarizar, según Remes Lenicov, es la pérdida de instrumentos de política y un país que se está desarrollando necesita tener todos los instrumentos disponibles. Si uno dolariza, pierde la capacidad de la política cambiaria y monetaria", sentenció Remes Lenicov.