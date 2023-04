Reservas: se aceleró la salida de los depósitos privados en dólares

Por lo visto en las últimas jornadas cambiarias la previa electoral parece haberse adelantado unos cuantos meses para el paladar de los analistas. Lo que si no fuera porque el Banco Central (BCRA) tiene un bajísimo stock de reservas netas, que podría calificarse como crítico, y por la bajísima oferta de divisas proyectada hasta la entrega al próximo gobierno, la atención vuelve, una vez más, al comportamiento de los ahorristas en depósitos en dólares (argendólares). ¿Por qué? Sencillamente, porque no solo son un termómetro del ánimo de ahorristas e inversores sino también, y quizás hoy más que nunca, porque los encajes de los argendólares (son el porcentaje del depósito que el banco no puede prestar sino mantener como respaldo) hace tiempo pasaron a ser contabilizados como parte de las reservas del BCRA. Por ende, en la medida que los argendólares acusen una merma esta podría tener un impacto directo en el stock de reservas, y viceversa, si suben subirán las reservas.

Los números, por el momento, no deberían inquietar ya que apenas se ha ido un 3,7% del stock total. No debería calificarse de corrida pero si impone estar atento a la evolución en las próximas semanas y al comportamiento de estos ahorristas, por los motivos ya mencionados. Además no debe soslayarse que estos depósitos son un fondeo genuino para abastecer la oferta de crédito doméstico en dólares, principalmente, para satisfacer la demanda de los exportadores y empresas proveedoras vinculadas, que hoy no pueden acceder al mercado de capitales internacional.