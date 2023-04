El gurú de la dolarización anticipó que no lo haría "el 11 de diciembre"

El economista señaló que el país tiene una “dolarización de facto” . “Lo que falta es que la gente gane su sueldo en dólares . Que lo haga el repartidor de Rappi, el obrero de la construcción y que también se pueda ahorrar en esa moneda. Todos los que tienen altos ingresos en la argentina ya se han dolarizado . Los que no pueden hacerlo son los más pobres, porque no llegan a fin de mes”, dijo.

Ocampo recordó que la Constitución establece en el inciso 19 del artículo 75 que el Congreso debe “debe hacer todo lo conducente a preservar el valor de la moneda”. “En realidad ha sido cómplice de políticas inflacionarias que han llevado a la devaluación”, indicó y sostuvo que gran parte de los países de Sudamérica atravesaron procesos de hiperinflación en los años ´70 y ‘80. “Tuvieron las mismas experiencias traumáticas que tuvimos nosotros, pero aprendieron. Nosotros, no. Y la gente está harta. Hablamos del dólar porque han destruido la moneda”, dijo.

El economista además rechazó las críticas a la dolarización, insistió en que hay muchas formas de implementarlo y desestimó el análisis de que deba dividirse la base monetaria por el nivel de reservas para determinar el nuevo tipo de cambio en una economía dolarizada. “Todos los pesos que hay en circulación solamente tienen las reservas para pagarse. Si ese cálculo fuera correcto, el dólar blue tendría que estar a $2000″, dijo.

Sin embargo, retrucó: "Está mal planteado porque la dolarización no tiene sentido a menos que sea un dólar de mercado. Es el tipo de cambio el que equilibra toda la oferta de dólares de la economía con toda la demanda de dólares. Esa oferta de dólares está segmentada en múltiples tipos de cambio”.

"Se debe dolarizar al tipo de cambio de mercado”, que hoy se desconoce.

No obstante, el economista sostuvo que en la actualidad no se puede llevar adelante el procedimiento bajo este gobierno. “Hoy no se puede dolarizar. No le estoy proponiendo a Massa que dolarice”, indicó.

Para calcular los ingresos a un "tipo de cambio de mercado, Ocampo expuso que si un empleado tiene un sueldo de $100.000 y el dólar está a $500, pasaría a ganar u$s200. Y agregó. “No tiene sentido plantear una dolarización que no sea a otro tipo de cambio que el de mercado”.

En ese sentido, señaló que la masa de pesos circulante representa más o menos u$s10.000 millones. “No es una cifra importante para la economía argentina”, dijo.

No obstante, dijo que no se debe desembolsar de un día para otro para pagar todos los pesos. “Le tenés que dar tiempo a la gente para que los canjee, si es que se opta por eliminar por completo el peso. O como El Salvador, que reconoció al dólar como moneda de curso legal a la par de sus pesos”, señaló.

“No se puede dolarizar el 11 de diciembre porque no se puede encorsetar a la economía en una estructura de precios relativos que no lleva a que el funcionamiento sea de manera óptima. Ese problema es mucho más serio que los 10.000 millones de dólares”.

El economista recalcó que la primera parte del plan implica que el país tenga “una estructura de precios lógica” que incluye eliminar controles cambiarios, de precios y también resolver el atraso en las tarifas energéticas. “Paremos el verso de que la dolarización nos va a empobrecer. En todo caso nos va a enriquecer”, agregó.