Conversaciones en la City: "Lo que viene para el dólar y el dilema del 'puré de vacas'"

-No creo que devalúe, confisque depósitos o reestructure la deuda pública en pesos. Me parece que el gobierno seguirá anclando al dólar oficial, a lo sumo aceleraría la tasa de devaluación al ritmo de la inflación. No creo que incurra en impagos de la deuda en pesos, va a preferir emitir antes que reperfilar deuda. Respecto a los depósitos no creo que corran ningún riesgo, pero con una tasa del 6,75% anual para los plazos fijos no resultan atractivos.

P.: ¿Qué medidas pueden anunciar?

-Las reservas son escasas, por ende, se viene una nueva vuelta al cepo, vamos a un escenario de más cepo, por ende, dólar blue más alto.

P.: ¿El dólar subió demasiado?

-No creas, el dólar MEP termino en $430 y el dólar Qatar está en $450, el dólar que medimos tomando los pasivos monetarios totales y las reservas nos da un valor de $487. Creo que hay algún margen de suba para el MEP. Para los que se perdieron la suba del dólar, a lo mejor la revancha pase por colocar pesos ajustados por inflación.

P.: ¿Y el dólar blue?

-Es un mercado con poco movimiento, las cuevas tienen un stock de dólares, y el negocio es transar ese stock. Cuando el mercado se pone todo comprador se terminan las operaciones, porque la cueva no va a perder todo su stock. Esto genera un precio del dólar blue que no es transparente, por eso la cotización del blue es mucho más alta que la del dólar MEP.

P.: ¿Puede subir más el dólar blue?

-Si se colocan más restricciones actuará como válvula de escape. Lo mejor sería que el gobierno tenga un dólar financiero y un dólar comercial, pero no creo que eso suceda con la actual conducción económica.

P.: ¿El campo venderá soja?

-Un campo de 1.000 hectáreas este año podría facturar $120 millones, es decir $10 millones por mes, y perder $200 millones al año, es decir $16,7 millones por mes. Lo que está buscando el hombre de campo es perder menos.

P.: La facturación de un campo de 1.000 hectáreas es muy baja...

-Este año facturaría $120 millones al año estimando una cotización de la soja de $100.000 la tonelada. El hombre de campo no vende porque espera un precio mayor para poder achicar perdidas, y ver si tiene revancha en la próxima campaña.

P.: ¿El gobierno cree que no vende porque está conspirando?

-El hombre de campo se está fundiendo, no tiene tiempo de conspirar. Está con muchas deudas, cheques rechazados, y busca reconfigurar el negocio para ver si le volverán a alquilar el campo. El 70% del campo argentino esta alquilado a productores.

P.: Hay una visión distinta en CABA...

-Estamos en un país unitario, y nadie en CABA se imagina lo que está sucediendo en el interior.

P.: ¿En la ganadería también?

-El clima seco obliga al ganadero a deshacerse de sus vacas, estamos haciendo puré de vacas. La liquidación de animales es muy grande, y esto a futuro encarecerá el precio de la carne. En el mientras tanto los ganaderos se están fundiendo porque no tienen qué darle de comer a los animales y salen a vender a cualquier precio las vacas.

Senasa vacas.jpg Senasa

P.: ¿Cuánto vale una vaca en Estados Unidos versus la Argentina?

-En Oklahoma u$s1.330 en Argentina no llega a u$s350. La liquidación de animales es una pérdida de capital incalculable para el ganadero.

P.: ¿Cómo fueron los números de la balanza comercial?

-En el primer trimestre del año el rojo es de u$s1.290 millones, las exportaciones cayeron el 17,9% y las importaciones el 4,4%, estamos complicados con las reservas.

P.: ¿Se viene un acuerdo con el FMI?

-Es vital el acuerdo, no podemos cumplir la meta fiscal, este año esperábamos un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI, y la idea es renegociarlo para cerrar un déficit fiscal para todo el año del 3,0% del PBI.

P.: ¿Cómo son los números de Argentina?

-Muy simples, Argentina tiene un déficit fiscal de $4,1 billones y una deuda pública de $82,7 billones. Así nadie le prestará un peso a Argentina.

P.: ¿Qué esperan los mercados?

-Que el próximo gobierno logre un superávit fiscal de $4,0 billones, de esta forma argentina repagaría su deuda en 20 años.

P.: ¿Es mucho sacrificio?

-Es un gran despilfarro el que se hizo en las últimas décadas, las malas administraciones se pagan a la corta o a la larga.

Conclusiones:

Si hay acuerdo con el FMI, el dólar tiene un precio decente. Si no hay acuerdo con el FMI el dólar está muy barato.

El dólar todavía tiene margen a la suba a la zona de $470/$490.

Si hay acuerdo con el FMI los bonos argentinos como el AL30 que vale U$S 21,80 podrían tener un recorrido muy alcista.

Las acciones argentinas subieron por la suba del dólar, no por tener mayores utilidades, una baja del dólar podría invitar a una toma de ganancias.

Si hay más restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial, podríamos ver mayores subas del dólar en el mercado informal.

El campo seguirá sin liquidar soja, ya que tiene una perdida muy grande por delante y buscara achicarla esperando un mayor precio. Por otro lado, en muchos lugares de la Argentina aún no comenzó a cosecharse la soja, algo que tampoco se menciona en los medios. El productor no puede vender lo que no tiene.

Los precios de la soja, maíz y trigo están a la baja en los mercados mundiales, algo que el gobierno también debería decir, pero lo omite, buscando demonizar al campo.

El precio del pollo se está desplomando, por la mayor oferta debido al cierre de exportaciones. En Cañuelas los precios de la carne están muy flojos, el consumo cayo y el mostrador está complicado.