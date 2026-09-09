El destino europeo poco conocido donde podés ahorrar más de 20.000 dólares en 10 meses

Los paisajes que combinan montañas, fiordos y pequeñas localidades que reciben visitantes durante distintas épocas del año.

Encontrar un destino europeo que permita trabajar durante algunos meses y guardar una parte importante del sueldo en dólares se convirtió en una alternativa que cada vez más jóvenes argentinos miran con atención. En determinadas zonas alejadas de las grandes ciudades, los empleos vinculados con hoteles, restaurantes y turismo pueden ofrecer una combinación atractiva entre remuneración y gastos cotidianos .

Entre las opciones aparece Noruega , un país conocido por sus altos salarios, pero también por un costo de vida elevado. La ecuación puede cambiar cuando el puesto incluye alojamiento y, en algunos casos, comida.

El sector turístico concentra buena parte de las oportunidades para quienes buscan empleos temporales en determinadas regiones noruegas. Hoteles, restaurantes y establecimientos relacionados con visitantes pueden incorporar personal durante los períodos de mayor actividad.

La vida cotidiana en las zonas turísticas noruegas presenta diferencias marcadas frente al ritmo de las principales ciudades del continente.

Un ejemplo reciente tomado como referencia muestra una remuneración de 230 coronas noruegas por hora , equivalente aproximadamente a u$s25 según la conversión utilizada en ese caso. Con una jornada de unas 40 horas semanales, el ingreso bruto podría rondar los u$s4.000 mensuales .

La clave de esta alternativa no está solamente en el sueldo. En determinadas propuestas laborales, el empleador ofrece alojamiento para el personal , un beneficio que puede modificar por completo la cuenta final para alguien que llega desde el exterior.

Las tareas pueden variar según el establecimiento: atención al público, gastronomía, limpieza, mantenimiento o asistencia general son algunos de los perfiles que pueden aparecer en este tipo de temporada. Para quienes tienen experiencia previa en hotelería o turismo, contar con antecedentes laborales puede ser un punto a favor al momento de buscar una vacante.

El turismo ocupa un lugar relevante en distintas zonas de este país, especialmente durante los meses de mayor movimiento de visitantes. Magnific

Por qué es posible guardar más del 50% del sueldo en Noruega

El atractivo de esta alternativa aparece cuando se compara el salario con los gastos reales. Tomando como referencia un ingreso bruto mensual cercano a u$s4.000. Después de esa deducción quedarían unos u$s3.000. Si a esa suma se le restan aproximadamente u$s380 de alojamiento, u$s50 de teléfono y u$s400 de alimentación, el dinero disponible se ubicaría cerca de los u$s2.170 mensuales.

Con ese ritmo, diez meses de trabajo permitirían alcanzar una cifra cercana a u$s20.000. Pero hay que poner el número en contexto: no significa que cualquier persona que consiga empleo en Noruega pueda repetir automáticamente ese resultado.

Los impuestos, las horas trabajadas, el precio del alojamiento, los traslados, la alimentación y el tipo de contrato pueden modificar considerablemente la cuenta. También hay que contemplar el costo del pasaje desde Argentina y los gastos iniciales para instalarse.

A cambio, quienes eligen localidades pequeñas deben estar preparados para una experiencia diferente a la de una gran capital europea. Paisajes espectaculares y aislamiento pueden ir de la mano: para algunas personas será una ventaja y para otras, un factor determinante para descartar el destino.

Las regiones turísticas del país ofrecen una postal diferente de las grandes ciudades europeas y una experiencia marcada por la naturaleza. Magnific

Los requisitos indispensables para sumarse a la temporada de trabajo

Para un argentino que quiera trabajar legalmente en Noruega, no alcanza con viajar como turista. Los ciudadanos argentinos pueden ingresar sin visa para visitas de hasta 90 días, pero no pueden trabajar durante una estadía turística; para trabajar necesitan el permiso de residencia correspondiente.

Una de las alternativas disponibles para jóvenes argentinos es el programa Working Holiday, que permite permanecer hasta un año y trabajar como parte de unas vacaciones prolongadas. Entre los requisitos figuran tener nacionalidad argentina, residir en Argentina al momento de solicitarlo, tener entre 18 y 30 años, contar con pasaporte vigente, seguro médico y fondos suficientes para afrontar los primeros meses de estadía.

Otra posibilidad es acceder a un permiso específico para trabajadores de temporada. En ese caso, la persona debe contar previamente con una oferta concreta de empleo a tiempo completo. El puesto debe corresponder a una actividad considerada estacional y el empleador debe cumplir determinadas condiciones ante las autoridades noruegas.

El permiso de trabajador estacional tampoco permite permanecer indefinidamente bajo esa modalidad: una persona no puede estar más de seis meses como trabajadora estacional dentro de un período de doce meses.