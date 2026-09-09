Las reservas del BCRA sufrieron la caída diaria más pronunciada de septiembre, pese al impulso del oro

La autoridad monetaria compró apenas u$s11 millones y acumuló u$s112 millones en septiembre, aunque las reservas bajaron u$s115 millones. En paralelo, el dólar mayorista volvió a subir, la demanda de cobertura siguió firme y el BCRA mantuvo su estrategia de intervención en los mercados financieros.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas tuvieron la mayor caída diaria del mes pese al aporte positivo del oro.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este miércoles 9 de septiembre, pero la mejora del flujo no alcanzó para evitar una nueva caída de las reservas internacionales. La autoridad monetaria adquirió u$s11 millones en el mercado oficial y, con ese resultado, elevó a u$s112 millones el saldo positivo acumulado en septiembre , mientras que las compras de 2026 llegaron a u$s14.207 millones.

Sin embargo, el dato quedó opacado por la dinámica del stock bruto. En este sentido , las reservas cayeron u$s115 millones, la baja diaria más fuerte del mes , y cerraron en u$s50.617 millones , pese a que el oro jugó a favor y habría aportado cerca de u$s70 millones por valuación. Además, en la variación diaria también incidió un pago menor a la CAF , que impactó sobre el nivel de reservas brutas.

A su vez, la señal compradora siguió siendo débil dentro del programa. En una rueda con u$s622 millones operados en el segmento de contado, el BCRA explicó apenas 2% del volumen total del mercado de cambios . En consecuencia, aunque el Central encadenó su segunda jornada con compras tras haber interrumpido la racha de 27 ruedas positivas, el ritmo de acumulación continuó lejos de los meses más fuertes.

La caída de las reservas resultó más relevante porque se produjo en una jornada con factores externos favorables. Además del avance del oro, el dólar global retrocedió 0,04%, mientras que el euro subió 0,05%, la libra avanzó 0,01%, el yuan se apreció 0,04% y el yen ganó 0,23%.

En paralelo, Santiago Bausili defendió en el Senado la administración de las reservas de oro y aseguró que los movimientos realizados por la entidad están documentados y registrados. Además, sostuvo que las auditorías de 2023, 2024 y 2025 fueron completadas sin observaciones y explicó que parte de la información sobre esos activos se resguarda para evitar que el mercado opere contra los intereses del Banco Central.

El mayorista subió por tercera rueda

En el frente cambiario, el dólar mayorista registró la tercera suba consecutiva de la semana y cerró a $1.513,50 para la venta, $1,50 por encima del final anterior. Durante la rueda, la demanda de cobertura y las necesidades para atender obligaciones con el exterior empujaron una tendencia compradora que llevó la cotización hasta $1.517, un nuevo máximo nominal intradiario.

Luego, una recuperación de la oferta moderó la presión sobre el cierre, aunque no alcanzó para revertir el avance diario. De este modo, en los primeros tres días de la semana, el mayorista acumuló una suba de $5,50, en contraste con la baja de $1 registrada en el mismo tramo de la semana anterior. Así, la dinámica cambiaria volvió a mostrar mayor tensión, aun cuando el BCRA logró terminar la jornada con saldo comprador.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,31% hasta $1.532,55, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,10% hasta $1.591,59. A su vez, el dólar blue cerró estable en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista bajó a 1,72%, mientras que el canje retrocedió a 3,85%.

Futuros, tasas y cobertura cambiaria

La estrategia oficial volvió a apoyarse en los mercados de cobertura. Según datos de mercado, en futuros se negociaron u$s1.269 millones, un volumen elevado frente al contado, mientras el Gobierno buscó moderar el traslado de la demanda al dólar mayorista mediante intervenciones en futuros y en el resto de los dólares financieros.

Aun así, la curva de futuros se mantuvo prácticamente estable, por lo que el mercado no convalidó una aceleración de la devaluación esperada. En este sentido, la variación promedio fue apenas negativa, con una baja de 0,01%. Septiembre y octubre no registraron cambios, diciembre cayó 0,03% y los contratos más largos cerraron mixtos. Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,51% mensual, equivalente a 18,11% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,63%, o 19,50% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas tuvieron un comportamiento dispar. La TAMAR bajó de 24,19% a 24%, mientras que la BADLAR subió de 22,13% a 22,75%. Por eso, el equilibrio siguió siendo delicado, ya que una menor tasa en algunos tramos puede aliviar el costo del dinero, pero también reduce el atractivo de las posiciones en pesos en un escenario de mayor demanda de cobertura.

Además, el canje entre el Tesoro y el BCRA sumó otra herramienta a la política cambiaria. La autoridad monetaria recibió letras dólar linked por hasta u$s2.000 millones, con vencimientos por u$s800 millones el 30 de septiembre y u$s1.200 millones el 30 de octubre, a cambio de una LECAP en pesos a tasa fija. La operación no mejora directamente las reservas, pero le permite al Central ofrecer cobertura sin vender dólares en el mercado oficial.