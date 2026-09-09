Cuánto saldrá el iPhone 18 y iPhone Duo: cuándo podrán comprarse en Argentina

Se presentaron oficialmente los iPhone 18 Pro y Pro Max, junto con el primer teléfono plegable. Enterate cuándo será la fecha fijada para los pedidos anticipados y sus valores.

Con el iPhone Duo como principal novedad, Apple fijó los valores y las fechas de reserva para su nueva línea de dispositivos en todo el mundo.

Apple llevó a cabo su tradicional evento anual, denominado en esta edición Surprise and Shine, donde oficializó la llegada de la nueva generación de sus teléfonos inteligentes. Con John Ternus, el nuevo CEO, al frente de la presentación, se mostró el rediseño de sus dispositivos y sorprendió con el esperado debut del iPhone Duo , el primer formato plegable en la historia de la marca.

El desembarco de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se iniciará con valores de lista que parten desde los u$s1.199 y u$s1.299 respectivamente. Si bien la llegada al mercado argentino suele depender de los tiempos de importación y distribuidores oficiales, ya confirmaron una fecha para los pedidos anticipados a nivel global.

La nueva generación de iPhone se presentó con cristal trasero a juego en tonalidades negro, plateado, glaciar y burdeos . En su interior incorporan el procesador A20 Pro con un Neural Engine doble que duplica el rendimiento de la versión previa para ejecutar modelos de IA directamente en el equipo.

La adaptación del sistema operativo incluye un dock vertical y controles laterales para optimizar el uso del dispositivo con una sola mano.

Para el modelo iPhone 18 Pro , la escala oficial de valores según su capacidad de almacenamiento se estableció en:

Por su parte, las variantes para el modelo iPhone 18 Pro Max presentan los siguientes valores de lista:

256GB por u$s1.299

por u$s1.299 512GB por u$s1.499

por u$s1.499 1TB por u$s1.899

por u$s1.899 2TB por u$s2.499

La nueva generación cuenta con un diseño en cristal de varios tonos, el chip A20 Pro y un sistema de cámaras con apertura variable. Apple

En materia de rendimiento energético, el iPhone 18 Pro alcanza las 36 horas de autonomía y el Pro Max llega a las 45 horas. Además, incluyen un sistema de carga rápida por cable que brinda seis horas de reproducción de video con solo cinco minutos de conexión.

Los dispositivos suman una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable y controles profesionales manuales para balance de blancos o velocidad de obturación, junto a un seguimiento inteligente de enfoque por inteligencia artificial.

A su vez, la empresa renovó a Siri para operar con más de 300.000 aplicaciones y procesar consultas en tiempo real a través de los sistemas Apple Intelligence y Private Cloud Compute.

Respecto a su llegada a la Argentina, si bien los pedidos anticipados a nivel global arrancan el sábado 12 de septiembre y las entregas internacionales se inician el 18 de septiembre, el desembarco en el mercado local dependerá de los tiempos de importación y la confirmación oficial de los distribuidores en el país.

iPhone Duo: qué se sabe del primer celular plegable de Apple

La gran novedad del encuentro fue la presentación del iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de la marca. Disponible en los colores Blanco Estrella y Cielo Nocturno, está creado con marco de titanio pulido y una bisagra que mantiene la pantalla plana al abrirse para ofrecer una experiencia similar a la de un iPad.

El primer plegable de la marca busca una pantalla similar a la de un iPad. Apple

El diseño ubica la cámara frontal de FaceTime debajo del panel para no interrumpir la visualización continua. Por su parte, el sistema operativo adaptó el dock a una posición vertical e integró controles laterales para facilitar el acceso con el pulgar.

Apple confirmó además la escala oficial de precios para sus distintas capacidades de almacenamiento. El modelo de entrada de 256GB arranca en u$s1.999, la versión de 512GB cuesta u$s2.199, el de 1TB tendrá un valor de u$s2.599 y la versión tope de gama de 2TB alcanza los u$s3.199.