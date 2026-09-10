El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.534,50 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 10 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 10 de septiembre
-
El destino europeo poco conocido donde podés ahorrar más de 20.000 dólares en 10 meses
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 10 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.514.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar CCL cotiza a $1.591,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.532,55 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.589,06, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 10 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s78.320, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA