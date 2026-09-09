Los bancos pisan el acelerador por los FAL: ofrecen fuertes beneficios para captar los fondos de las indemnizaciones

Algunas entidades ya salieron a ofrecer comisión cero y beneficios exclusivos para las empresas, y apuntan, como mínimo, a duplicar la cantidad de compañías a las que prestan servicio.

Los FAL deberían comenzar a operar el próximo 1° de noviembre, aunque en el mercado todavía corre el “runrún” de que su implementación podría aplazarse un mes.

Se estima que los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) moverán cerca de u$s2.000 millones anuales, lo que desató una fuerte disputa entre bancos y sociedades de bolsa por captar el dinero que sale de los aportes de los trabajadores . La contribución será del 2,5% para los empleados de pymes y del 1% para los de grandes empresas. Por eso, algunas entidades ya salieron a ofreccer comisión cero y beneficios exclusivos para las compañías, con el objetivo -como mínimo- de duplicar su cartera actual de clientes corporativos.

Desde Banco Macro comentaron a Ámbito que ofrecerán la condonación de la comisión del FAL a los clientes con los que tienen “principalidad” y que acuerden administrar esos fondos a través de la entidad. Si bien destacaron que el negocio no representa una gran rentabilidad para el banco, no descartaron brindar mayores beneficios en adelante.

La entidad liderada por Jorge Brito, con fuerte presencia en el interior del país, prevé quedarse con la administración de los FAL de unas 15.000 empresas . “Son las que tienen principalidad y, a su vez, con las que fuimos charlando. No está garantizado, pero nos dijeron que iban a poner los fondos en nuestros vehículos” , señaló a este medio Dicky Muñoz, CEO de Macro Fondos .

Desde BBVA, en tanto, señalaron a este medio que las empresas y pymes que elijan esta entidad para administrar su FAL entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 tendrán una bonificación del 100% en la comisión de la administración de los fondos desde su incorporación y durante todo 2027.

Asimismo, las compañías que incorporen nóminas netas durante ese período recibirán, a lo largo de todo el año 2027, el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas. Es decir, se les acreditará en la cuenta de la empresa el dinero equivalente. Con esta medida, el banco busca integrar su gestión del FAL con la de haberes. La entidad ofrecerá dos FCI multiempresas: uno de corto plazo para un perfil más conservador, de menor volatilidad, para empresas con alta rotación; y otro de mediano-largo plazo para empresas con un perfil de riesgo moderado y una potencial mayor rentabilidad.

Los fondos que impulsan las sociedades de bolsa

En Balanz, por su parte, ofrecerán tres perfiles de fondos: uno bien corto con duration promedio de no más de 3 meses, para empresas con alta rotación; el segundo, con duration de 6 meses, para rotación moderada; y el tercero, con duration aproximada de un año, para aquellas empresas con menor rotación.

“Adicionalmente, para aquellas empresas o grupos de empresas que lo necesiten, también tendremos opciones de fondos FAL a medida de sus necesidades”, señaló Gabriela Friedlander, directora de Asset Management en Balanz. Esta medida aún se está evaluando en diferentes bancos, ya que no prevén ofrecer fideicomisos y un fondo diferente solo si es conveniente.

En tanto, Insider Finance propuso un FAL que incluya a todo el universo de sus clientes. “La propuesta estará orientada principalmente a pymes, desde empresas muy pequeñas, con tres empleados, hasta compañías que puedan tener 500 o incluso 1.000 trabajadores”, subrayó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Menú de inversiones: CABA consiguió una calificación clave para ser elegible en los FAL

El menú de activos de inversión, de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Economía 1276/26, va a estar mayormente volcado a instrumentos soberanos, como Lecaps y bonos con CER, duales y TAMAR.

En el caso de bonos de empresas y provincias, para ser incluidos en el portafolio FAL, la norma requiere dos informes de calificación AAA. Además, la norma impone un tope del 20% para empresas y del 15% para provincias agregados, respectivamente. En el caso de ON, tienen tope del 10% por emisor y vinculadas y, como ya adelantó Ámbito, por el momento solo ocho empresas alcanzan este requisito. Para las provincias el tope es de 5% por jurisdicción y, en el caso particular de CABA, la segunda calificación AAA que obtuvo la semana pasada por Moody’s habilita su inclusión en los portfolios FAL, siempre con el tope del 5% mencionado.

Mariano Fuchila

Cabe destacar que el lunes pasado venció el plazo de consulta pública enviado por la CNV y resta que salga la resolución final, luego de las aclaraciones realizadas por el mercado. Aunque la más importante es la de ARCA. También resta la reglamentación de la Secretaría de Trabajo y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los FAL deberían comenzar a operar el próximo 1° de noviembre, aunque en el mercado todavía corre el “runrún” de que su implementación podría aplazarse un mes. Es que la reforma laboral contempló la posibilidad de prorrogar su puesta en marcha durante seis meses y noviembre será apenas el quinto mes desde la sanción de la norma.