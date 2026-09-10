El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 10 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 10 de septiembre
-
El destino europeo poco conocido donde podés ahorrar más de 20.000 dólares en 10 meses
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 10 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.514 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar CCL opera a $1.591,50 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.532,55 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 10 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.589,06, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 10 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.320, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA