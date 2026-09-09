Cumbre de Sergio Massa con intendentes del PJ: unidad, reelecciones y candidaturas abiertas para 2027

Entre picada y asado frente al río, más de cinco horas le dedicó Sergio Massa a la liga de intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires anoche en San Fernando. El encuentro en el Club de la Marina comenzó a las 20:00 y, cena mediante, se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada de hoy. El jefe del Frente Renovador no descartó ser candidato a presidente y también habilitó a los jefes comunales del PJ a la carrera para la gobernación bonaerense, pero priorizó, una vez más, la unidad para competir contra Javier Milei .

Massa venía del homenaje por el octavo aniversario del fallecimiento de José Manuel de la Sota , el histórico exgobernador y dirigente del peronismo cordobés que fue su socio político. Ese evento se convirtió en una muestra del principio de unidad en el peronismo donde se mostraron juntos desde Carlos Bianco, ministro de gobierno de Axel Kicillof, hasta Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, el santiagueño Gerardo Zamora, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, entre otros.

Las carcajadas del encuentro las arrancó Menéndez de Merlo. El intendente de la primera sección que aspira a ser candidato a gobernador de los distintos sectores venía de compartir con Massa el homenaje a De la Sota. "Muchachos, nos cagaron. Ya arreglé todo con Sergio y voy a ser yo el próximo candidato a gobernador", fue la humorada de Menéndez para distender el inicio del encuentro nocturno en San Fernando.

A la espera de lo que ocurra en el Congreso con la posible eliminación, o suspensión de las PASO , Massa activó territorialmente la estructura del Frente Renovador con un encuentro regional el sábado pasado en La Rioja, y diversas acciones en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El titular del FR también cuenta con el apoyo por ahora tácito del cristinismo, espacio que sondea además distintas opciones -incluido el santiagueño Zamora o el sanjuanino Sergio Uñac- para ofrecer una alternativa propia en 2027.

Los intendentes también juegan su partido. En la mesa del Club de la Marina plantearon la discusión por las reelecciones indefinidas en los municipios. Mientras Axel Kicillof parece mas propenso habilitar ese debate en la Legislatura, Massa les reiteró que no va a cambiar su opinión sobre el rechazo a esa iniciativa de os jefes comunales para poder seguir en sus cargos el próximo año. Incluso les advirtió sobre el riego de una judicialización de ese tema en la Corte Suprema. El máximo tribunal ya declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa, que permite la reelección indefinida del gobernador.

Sergio Massa pide unidad

Massa también habilitó a esta liga a competir por la sucesión de Kicillof en la provincia más allá del apoyo del FR a la precandidatura de Sebastián Galmarini y el impulso del anfitrión, Juan Andreotti, para ese cargo. La candidatura a gobernador es, tal vez, el cargo que más candidatos ofrece dentro del pan peronismo. Son muchos más que los candidatos a presidente. En el Movimiento del Derecho al Futuro de Kicillof están anotados desde Bianco hasta Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Julio Alak. Por el cristinismo suenan Eduardo "Wado" de Pedro, Mayra Mendoza (Quilmes) y hasta se menciona a Sergio Berni como postulante in pectore de la ex presidenta para la provincia. Mientras que la liga de intendentes promueve a figuras como Menéndez, Otermín y Achával quienes mantienen un buen vínculo con todas las terminales del pan peronismo.

Sobre su futuro, Massa les dijo a los intendentes que, más allá de su candidatura, quería ser el arquitecto de la unidad del peronismo y de la ampliación hacia otros sectores para ganarle a Milei. Y les planteó que, más allá de cualquier candidatura, debe haber unidad y competencia, tanto para gobernador como para presidente. Se repasaron obras de infraestructura como el Camino Perón o la Ruta 6, y los preparativos para la visita de Papa León XIV.

La preocupación del PJ

Sobre la situación social del conurbano, hubo un capitulo aparte sobre el endeudamiento de las familias y de las situaciones que viven los intendentes día a día. Massa se mostró confiado en que la oposición lograría quórum en la sesión especial convocada para hoy en Diputados y compartió datos de la Fundación Encuentro según la cual la morosidad alcanzó un récord de 12,9% en julio.

Los hogares con niños recurren más al financiamiento: 62,8%, frente a 52,7% de los hogares sin menores. Y el empleo formal marca una diferencia: 71,1% de los hogares con un asalariado formal se financia, frente a 55,8% de los informales. Los hogares con desocupados recurren al financiamiento 12 veces menos que los hogares con ocupados y 10 veces menos que los hogares con inactivos, entre ellos jubilados. La principal modalidad es comprar en cuotas o al fiado (33,7%). Apenas 2,7% recurre exclusivamente a bancos o financieras. Hay fuertes diferencias regionales: el NOA encabeza con 68,2% y el NEA registra el menor nivel, con 50,5%. La gente se endeuda en la misma proporción que siempre, pero ahora no puede pagar, fueron algunas de la conclusiones del informe elaborado por el think tank massista

El encuentro implicó además la continuidad a la ronda de conversaciones y mesas de gestión que la liga de Intendentes viene desarrollando. Ya mantuvieron reuniones junto a Kicillof, a Máximo Kirchner y al vicepresidente del PJ y senador nacional, José Mayans, entre otros.