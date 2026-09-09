El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre
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El dólar blue se mantuvo debajo de los $1.550 y la brecha con el oficial recortó a mínimos de dos meses
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 9 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 9 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.592,66 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 9 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.532,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 9 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 9 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 9 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s78.438, según Binance.
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