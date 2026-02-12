El dólar oficial perfora los $1.400 pese a las compras récord del BCRA

El tipo de cambio experimenta una baja sostenida, una situación atípica, ya que ocurre en paralelo a las compras sostenidas por el BCRA, con casi u$s2.000 millones acumulados en lo que va de 2026.

El volumen operado ayer en el mercado spot fue uno de los más altos en meses.

El dólar oficial promedia una semana marcada por la baja sostenida del tipo de cambio , con un descenso que supera el 3% durante las últimas cinco ruedas y en su nivel más bajo desde mediados de octubre. En paralelo, el BCRA prolonga su racha compradora, hilvanando 28 ruedas consecutivas adquiriendo divisas.

El tipo de cambio mayorista ayer cayó 0,4% y acumula un retroceso de 3,3% en las últimas cinco ruedas. De esta forma, su cotización hoy es de $1.392, un retroceso de $8 respecto al cierre de ayer.

De esa manera, se mueve su nivel más bajo en términos nominales desde el 15 de octubre. Además, amplió su distancia frente al techo de la banda hasta 13,7%, ya que este jueves es de $1.583,39.

En el tramo minorista, el tipo de cambio se ofrece a $1.420, de acuerdo al Banco Nación . En el sector informal, el dólar blue se mueve en los $1.435, según el relevamiento de Ámbito por las cuevas de la city porteña. A su vez, el dólar cripto, que opera las 24, se vende a 1.469,19, según Bitso .

En el sector financiero, el dólar MEP baja 0,6% hasta $1.423,58, mientras el CCL lo hace a $1.470,74, un retroceso de 0,3%. Por su parte, en el mercado de dólar futuro las bajas son generalizadas, con descensos por encima del 1% en la mayoría de los tramos. Para marzo, se espera un dólar a 1.442,5.

Compras récord del BCRA pese a la baja del dólar

El BCRA tuvo su mejor rueda del año este miércoles al comprar u$s214 millones, casi 40% del volumen operado, según estimaciones de Portfolio Personal Inversores (PPI). Así, la autoridad monetaria extendió su racha compradora a 28 ruedas consecutivas, acumulando u$s749 millones en lo que va de febrero y u$s1.910 millones en el año.

Se trata de un monto operado que "vuelve a sugerir una posible 'operación en bloque'". Además, en PPI remarcaron que el volumen en el mercado spot se disparó a u$s532 millones la rueda anterior, el nivel más alto de 2026.

Y agregaron que si excluye la última rueda de 2025, "distorsionada por el cierre de posiciones de fin de año", el de este miércoles fue el mayor monto operado desde el 24 de octubre (u$s619 millones), en la previa de las elecciones de medio término.