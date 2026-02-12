Nuevos multimillonarios llevan riqueza global al récord de u$s16 billones: quiénes son y cómo hicieron su fortuna Por Jorge Herrera + Seguir en









Una nueva generación de multimillonarios está emergiendo con fuerza. En un momento de gran incertidumbre geopolítica y económica, los emprendedores innovan a gran escala en diversos sectores y mercados, y crean riqueza al hacerlo. Al mismo tiempo, se intensifica la transferencia plurianual de riqueza de los multimillonarios a sus herederos.

Un informe elaborado por el banco suizo UBS, hace una radiografía de la nueva ola de billonarios a nivel global. Twitter.

Está surgiendo una nueva ola de multimillonarios, impulsada por la innovación empresarial y el aumento de las herencias, según la radiografía que surge del último informe del banco suizo UBS “Billionaire Ambitions Report 2025, The rise of a new generation” que retrata que, el año pasado el número global de personas con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares (billonarios) se elevó a 2.919, quienes ostentan una riqueza patrimonial de casi 16 billones de dólares (aproximadamente 27 veces el PBI argentino). El estudio confirma la aceleración de la gran transferencia de riqueza, dado que los multimillonarios multi-generacionales heredaron la mayor cantidad en la historia del informe. Además, al considerar a emprendedores y herederos, el número de personas que se convierten en billonarios por primera vez ha aumentado en los últimos cuatro años. Durante ese tiempo, han sumado más de una cuarta parte (27%) al número de billonarios y han contribuido con más de una décima parte (11,7%) a su patrimonio. En 2022 eran 35, un año después 137, en 2024 fueron 268 y el año pasado 287 nuevos billonarios.

De acuerdo con los cálculos de la División de gestión global de patrimonios del UBS, en 2025, 196 emprendedores autodidactas se convirtieron en nuevos billonarios, con una riqueza total de 386.500 millones de dólares. Surgieron de sectores tan diversos como el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL), donde poseen y dirigen empresas que ofrecen innovación a gran escala y generan nuevos tipos de demanda. Si bien el número de nuevos billonarios autodidactas se situó en segundo lugar, después de 2021, cuando 360 multimillonarios autodidactas representaron 782.000 millones de dólares, sus orígenes fueron más diversos. El UBS explica que el excepcional aumento de 2021 se debió a la apreciación del precio de los activos en un período de abundante liquidez financiera tras la pandemia de la Covid-19, mientras que el de 2025 se debe a la creación generalizada de empresas. “Esta nueva ola de creación de riqueza prolonga una tendencia alcista que se ha prolongado durante varios años. En 2024, 161 personas que se hicieron a sí mismas con activos de 305.600 millones de dólares superaron el umbral de los 1.000 millones de dólares, y en 2023, lo hicieron unas 84 con activos de 140.700 millones de dólares".

Billonarios modelo 2025 En 2025, los billonarios estadounidenses lideraron la lista. En todo el continente americano, 92 nuevos multimillonarios que se hicieron a sí mismos representaron una riqueza total de 179.900 millones de dólares, y 87 de ellos residían en Estados Unidos con 171.900 millones de dólares. Entre ellos se encontraban Ben Lamm, cofundador de la empresa de genética y biociencia Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructura; y Bob Pender y Mike Sabel, cofundadores de Venture Global, una exportadora de GNL que cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York en enero 2025. También fue un buen año para los empresarios de Asia-Pacífico: 61 se convirtieron en billonarios, acumulando en conjunto 124.400 millones de dólares. Los hermanos Zhang de China, fundadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Mixue Ice Cream & Tea, se convirtieron en billonarios tras una oferta pública inicial (OPA) en la Bolsa de Valores de la SAR de Hong Kong en marzo de 2025 que cristalizó su riqueza. Justin Sun, el emprendedor de criptomonedas detrás de la blockchain TRON, se benefició del aumento del valor de sus inversiones en activos digitales. Y Hao Tang, inversor previo a la OPI en la empresa de software de marketing y juegos AppLovin, con sede en la SAR de Hong Kong, se benefició de la apreciación del precio de sus acciones. En medio de la preocupación por el potencial de innovación de Europa Occidental, la región de EMEA se quedó atrás de las demás regiones. Solo 43 emprendedores se convirtieron en nuevos billonarios, lo que representa un total de 82.200 millones de dólares.

Los datos muestran que, en 2025, 91 personas se convirtieron en billonarios por herencia, totalizando 297.800 millones de dólares en total, un aumento de más de un tercio respecto a los 218.900 millones de dólares de 2024. Según los cálculos de UBS Global Wealth Management, al menos 5,9 billones de dólares serán heredados por los hijos de billonarios en los próximos 15 años. “Si bien es probable que la transferencia de patrimonio se centre en un número reducido de mercados, los altos niveles de migración podrían cambiar el panorama. La mayor parte de la transferencia de patrimonio ocurrirá en EE.UU. y en mercados selectos, pero el 36% de los billonarios encuestados afirma haberse mudado al menos una vez, mientras que otro 9 % lo está considerando”, señala el informe.

Por otro lado, los billonarios esperan que sus hijos triunfen de forma independiente a pesar de la influencia de la herencia. Más de ocho de cada diez (82%) de los billonarios con hijos encuestados para el informe desean que sus hijos sigan su propio camino, y afirman que aspiran a verlos desarrollar las habilidades y los valores necesarios para triunfar de forma independiente, en lugar de depender únicamente del patrimonio heredado.

A nivel regional Por esto lares, la riqueza de los billonarios de Centroamérica y Sudamérica cayó a 364.500 millones de dólares (-11,4% interanual), con fortunas especialmente dispares en Brasil y México. En Brasil, 11 personas de 70 años o más dejaron de ser multimillonarias al caer el valor de sus activos, lo que representa la mayoría de las 14 personas del mercado cuyos activos cayeron por debajo del umbral de los 1.000 millones de dólares. Tan solo un brasileño se convirtió en multimillonario por primera vez en el año. México, de forma similar, registró fortunas dispares. Tan solo 3 multimillonarios mexicanos aumentaron su riqueza en los 12 meses, mientras que 16 experimentaron descensos. Según el informe, en Argentina contabilizan 5 billonarios, uno más que en 2024, con una riqueza patrimonial de casi 26.000 millones de dólares. En la región, obviamente, lidera EE.UU. con 924 con una riqueza de casi 7 billones de dólares, seguido de Canadá con 47 billonarios con 211.000 millones de dólares, luego México con 22 y 167.000 millones de dólares, Brasil con 126.000 millones de dólares de 47 billonarios, Chile con 5 billonarios con 35.100 millones de dólares, luego Argentina y por último Colombia y Perú, cada uno con un billonario, con una riqueza de 8.200 millones y 2.400 millones de dólares, respectivamente. “Una nueva ola de creadores y herederos de riqueza está surgiendo. Estos nuevos multimillonarios incluyen tanto a emprendedores que han creado negocios con éxito en el contexto de incertidumbre actual como a herederos que participan en una transferencia de patrimonio plurianual cada vez más acelerada”, destaca Benjamin Cavalli de UBS. “En 2025, la segunda mayor cantidad de personas que se hicieron a sí mismas en la historia de nuestro informe se convirtieron en multimillonarios. Contradiciendo el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA), están creando empresas no solo en el sector tecnológico, sino también en un amplio espectro de sectores tradicionales, principalmente en Estados Unidos y China. Estas personas se unen a los cónyuges e hijos de multimillonarios que se convirtieron en multimillonarios durante el año, heredando colectivamente más riqueza que nunca según nuestro informe. Estos herederos son prueba de una transferencia de patrimonio plurianual que se está intensificando”, señala Cavalli a cargo de la división de UBS.

