Los bonos en dólares abren en verde en Wall Street tras el visto bueno del Gobierno por la reforma laboral

El riesgo país cae por debajo de los 500 puntos básicos y se extiende la "pax cambiaria", en el marco de una mayor oferta por sobre la demanda.

El riesgo país logra volver a quebrar los 500 puntos básicos. Depositphotos

Los bonos soberanos cotizan al alza en Nueva York luego de que Gobierno consiguiera dar media sanción al proyecto de reforma laboral, una señal bien recibida por parte del mercado. El riesgo país logró volver a caer por debajo de los 500 puntos básicos.

Por otra parte, se extiende la "pax cambiaria", en el marco de una mayor oferta por sobre la demanda, aunque la última licitación del Tesoro, dejó algunas pistas acerca de que la aceleración de la inflación podría cambiar las expectativas.

El oficialismo consiguió media sanción para la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor. El cambio en la normativa, de caso de confirmarse en Diputados, implementa el banco de horas, se modifica el cálculo de indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se habilitan pagos salariales en moneda extranjera y cambian las condiciones de los convenios colectivos.

En ese marco, los bonos soberanos en dólares abren al alza en Nueva York. Mientras que, en la plaza local, la renta variable también opera con subas. El S&P Merval sube 0,8% a 3.042.804,280 puntos básicos, y entre las accione sque más avanzan: Sociedad Comercial del Plata (+2,3%), Grupo Financiero Galicia (+1,8%), y Grupo Supervielle (+1,7%).

Bonos y licitación del Tesoro La Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones frente a ofertas por $11,51 billones, y logró un rollover de 123,39%. "La mayor parte de la colocación se concentró en instrumentos a tasa fija (LECAP/BONCAP), destacándose la S17A6 por $5,03 billones con una TEM de 2,81% (39,48% TIREA). También se colocaron vencimientos a julio, noviembre de 2026 y enero de 2027 con tasas mensuales entre 2,61% y 2,74%, consolidando una curva en pesos relativamente alineada en el tramo medio", destacó CEPEC.

En el segmento CER se adjudicaron $2,19 billones, con tasas reales entre 5,02% y 8,62% TIREA. "En instrumentos TAMAR se captaron $0,27 billones con márgenes de 4,38% y 6,50%, mientras que el dólar linked tuvo participación marginal ($0,03 billones). El resultado muestra preferencia clara por tasa fija en pesos y menor demanda de cobertura cambiaria, sugiriendo expectativas relativamente contenidas de salto cambiario en el corto plazo", resaltó el mismo informe.

