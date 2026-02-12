Uno a uno, cómo votó cada senador el proyecto de reforma laboral de Javier Milei + Seguir en









El Senado aprobó la media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra. El oficialismo logró su primera gran victoria legislativa del año.

El Senado aprobó la reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra.

El Senado aprobó la media sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras una sesión que se extendió durante 13 horas y finalizó en la madrugada. El oficialismo consiguió así su primer triunfo legislativo de peso en lo que va del año.

La definición llegó después de una jornada atravesada por negociaciones y un recinto polarizado. Los bloques aliados a La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó la iniciativa. El Partido Justicialista votó en contra junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz.

DEBATE REFORMA LABORAL SENADO El proyecto avanzó sin abstenciones tras 13 horas de debate. Mariano Fuchila Los 42 votos afirmativos se conformaron con los 21 libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales, superando los 30 rechazos del peronismo y sus aliados.

Quiénes votaron a favor de la reforma laboral Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Vilma Bedia (La Libertad Avanza)

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Enzo Fullone (La Libertad Avanza)

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Nadia Marquez (La Libertad Avanza)

Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Bruno Olivera (La Libertad Avanza)

M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)

Maximiliano Abad (UCR - Unión Cívica Radical)

Flavio Fama (UCR - Unión Cívica Radical)

Eduardo Galaretto (UCR - Unión Cívica Radical)

Mariana Juri (UCR - Unión Cívica Radical)

Daniel Kroneberger (UCR - Unión Cívica Radical)

Carolina Losada (UCR - Unión Cívica Radical)

Silvana Schneider (UCR - Unión Cívica Radical)

Rodolfo Suárez (UCR - Unión Cívica Radical)

Gabriela Valenzuela (UCR - Unión Cívica Radical)

Eduardo Vischi (UCR - Unión Cívica Radical)

Andrea Cristina (PRO)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Luis Juez (PRO)

Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)

Beatriz Ávila (Independencia)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Carlos Espínola (Provincias Unidas)

Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)

Flavia Royón (Primero los Salteños)

Edith Terenzi (Despierta Chubut)

Alejandra Vigo (Provincias Unidas) Quiénes votaron en contra de la reforma laboral El rechazo fue impulsado por el bloque del Partido Justicialista y respaldado por los dos senadores de Moveré por Santa Cruz.

Guillermo Andrada (Partido Justicialista)

Adán Bahl (Partido Justicialista)

Daniel Bensusán (Partido Justicialista)

Jorge Capitanich (Partido Justicialista)

Lucía Corpacci (Partido Justicialista)

Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)

Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)

Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)

Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)

M. Teresa González (Partido Justicialista)

Alicia Kirchner (Partido Justicialista)

Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)

Carlos Linares (Partido Justicialista)

Cristina López (Partido Justicialista)

Florencia López (Partido Justicialista)

Juan Manzur (Partido Justicialista)

Ana Inés Marks (Partido Justicialista)

José Mayans (Partido Justicialista)

Sandra Mendoza (Partido Justicialista)

Carolina Moisés (Partido Justicialista)

Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)

José Emilio Neder (Partido Justicialista)

Mariano Recalde (Partido Justicialista)

Fernando Rejal (Partido Justicialista)

Fernando Salino (Partido Justicialista)

Martín Soria (Partido Justicialista)

Sergio Uñac (Partido Justicialista)

Gerardo Zamora (Partido Justicialista)

José Carambia (Moveré por Santa Cruz)

Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz) Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, el proyecto deberá ahora atravesar el debate en Diputados para completar el trámite parlamentario y convertirse en ley. Tras la votación, el presidente Milei calificó el resultado como “histórico” en su cuenta oficial de X (Twitter) y cerró el mensaje con su consigna habitual: “¡Viva la libertad, carajo!”.