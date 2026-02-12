Wall Street rebota en el premarket mientras sigue de cerca los datos económicos de EEUU + Seguir en









Mañana se conocerá la inflación minorista de EEUU, el otro informe de peso junto con el dato de empleo que se conoció ayer, una cifra clave para delinear las futuras decisiones de la Reserva Federal.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves. Los inversores siguen asimilando un informe sobre el empleo en EEUU sorprendentemente sólido que enfrió las expectativas de una bajada de tasas a corto plazo, con la inflación minorista próxima a publicarse, un revés para Donald Trump en el Congreso y con la presentación de una nueva ronda de balances empresariales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,32% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,29%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,32% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Equinix (+9,16%), West Pharmaceutica (+5,62%) y Western Digital (+3,42%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Rollins (-15,32%), Paycoms (-8,81%) y Cysco Systems (-7,75%). Por el lado de los resultados empresariales, este jueves se conocerán los balances Applied Materials, Hermes International, Siemens y L'Oreal.

Wall Street al pendiente de la agenda de EEUU Este jueves, las políticas arancelarias de Donald Trump sufrieron su mayor revés político hasta la fecha con la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, de una ley destinada a poner fin a los aranceles del presidente sobre las importaciones canadienses.

Se trata de un aumento de la presión política para cambiar el rumbo de la política económica emblemática de Trump a pocos meses de las elecciones de medio término, ya que, entre otros motivos, obliga a los republicanos de los distritos indecisos afectados por los aranceles a decidir si deben oponerse al presidente votando en contra de su agenda.

Además, mañana se conocerá la inflación minorista de EEUU, el otro informe de peso junto con el dato de empleo que se conoció ayer, una cifra clave para delinear las futuras decisiones de la Reserva Federal (Fed). Las bolsas en Asia y Europa En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,65% y opera en su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,25% y el CAC francés acompaña con 0,78%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,09%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,85%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,05%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,13% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,14%.

Temas Wall Street