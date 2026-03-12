Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 12 de marzo

Live Blog Post

Mundo cripto, en vilo: Bitcoin se mantiene en torno a u$s70.000 y hay cautela por la suba del petróleo

Bitcoin moneda cripto Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas anota tímidas subas este jueves, pese a la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) sube 1% y se ubica apenas por encima de los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH), por su parte, gana 2,4% hasta los u$s2.070, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta el avance de Solana (SOL), con un ascenso +1.6%.

