12 de marzo 2026 - 08:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 12 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial bajó a $1.396 este martes en Argentina, al igual que los financieros. El S&P Merval extendió el rebote, mientras que los ADRs escalaron hasta 7% y los bonos en dólares también subieron, pero el riesgo país no logró perforar los 550 puntos.

Este jueves a las 16 se conoce el dato de inflación, el cual consultoras estiman que rondará por el 3%, luego del 2,9% de enero. Mientas tanto, la desaceleración del IPC en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en 2,6%, podría anticipar una desaceleración por primera vez en nueve meses-

Live Blog Post

Mundo cripto, en vilo: Bitcoin se mantiene en torno a u$s70.000 y hay cautela por la suba del petróleo

Bitcoin moneda cripto

El mercado de criptomonedas anota tímidas subas este jueves, pese a la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) sube 1% y se ubica apenas por encima de los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH), por su parte, gana 2,4% hasta los u$s2.070, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta el avance de Solana (SOL), con un ascenso +1.6%.

Live Blog Post

El dólar vuelve a ceder en la previa del dato de inflación y una nueva licitación del Tesoro

El dólar oficial volvió a registrar una baja este miércoles y se ubicó en $1.418, en una jornada marcada por la baja de todos los tipos de cambio y a la espera del próximo dato de inflación en donde el mercado espera que se ubique en torno al 2,6%-2,8%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero, luego de la sorpresiva desaceleración IPC en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en 2,6%. El principal impulso del aumento de precios estuvo concentrado en los servicios y, dentro de los alimentos, en la carne, que viene registrando subas sostenidas hace meses.

Live Blog Post

El petróleo se recalienta: el Brent vuelve a rozar los u$s100 ante nuevos ataques a buques en el Golfo

El precio del petróleo vuelve a escalar este jueves en los mercados internacionales en medio de la guerra en Medio Oriente. Durante la noche, el crudo europeo Brent llegó incluso a superar los u$s100 y luego recortó parcialmente el avance para ubicarse en un preocupante nivel cercano a los u$s97.

Esta mañana, el petróleo Brent opera con avance un 5% hasta los u$s96,60 por barril, mientras que el WTI de EEUU sube 4,6% hasta los u$s91,30.

