Javier Milei participó de la asunción de José Antonio Kast en Chile

El Presidente viajó a Valparaíso para asistir a la ceremonia de traspaso de mando en la que José Antonio Kast asumió la presidencia chilena. Un encuentro entre ambos mandatarios fue cancelado por contratiempos en la agenda.

El presidente, Javier Milei , participó este miércoles en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast , quien asumió formalmente la presidencia de Chile en un acto que se realizó en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. La presencia del mandatario argentino se inscribió en una gira internacional que en los últimos días lo llevó también a Estados Unidos y que continuará con una escala en España.

El acto de transmisión de mando marcó el inicio del gobierno de Kast y un giro político hacia la derecha en Chile tras la gestión de Gabriel Boric. La ceremonia se realizó ante el Congreso Pleno y contó con la presencia de delegaciones internacionales y jefes de Estado invitados.

En la previa del cambio de mando estaba previsto un encuentro bilateral entre Milei y el nuevo mandatario chileno en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Sin embargo, la reunión finalmente fue suspendida debido a contratiempos en la agenda de ambas delegaciones.

De acuerdo con lo informado por el entorno del presidente chileno, la cita había sido programada para la mañana del miércoles, pero debió cancelarse luego de que se registraran demoras vinculadas a la llegada del mandatario argentino.

Pese a la cancelación del encuentro formal, la presencia de Milei en la ceremonia fue interpretada como un gesto político hacia el nuevo gobierno chileno. Ambos dirigentes mantienen afinidades ideológicas en materia económica y han manifestado posiciones similares en defensa del libre mercado y de políticas de seguridad más estrictas.

La visita forma parte de una agenda internacional intensa del mandatario argentino. En los últimos días participó de actividades vinculadas a la Argentina Week en Nueva York y tiene previsto viajar en los próximos días a España para participar del Foro Económico de Madrid.

La asunción de Kast se produce en un contexto regional marcado por un cambio en el mapa político sudamericano y por el fortalecimiento de gobiernos de perfil conservador, un escenario que distintos analistas consideran que podría abrir una etapa de mayor sintonía entre Santiago y Buenos Aires en temas económicos y de política exterior.

José Antonio Kast asumió como presidente en Chile

El dirigente conservador José Antonio Kast Rist asumió este miércoles la Presidencia de Chile durante una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente Gabriel Boric.

Ya en el Congreso, parte del público coreó consignas en favor del nuevo mandatario, con gritos de “¡Presidente, presidente!”, en referencia a Kast, quien llegó al poder tras convertirse en el candidato más votado en la historia electoral chilena, según los registros estadísticos.

La jornada de asunción estuvo atravesada por un hecho policial ocurrido durante la madrugada. Un carabinero fue atacado a balazos en la ciudad de Puerto Varas, en un episodio que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, los presuntos responsables serían personas que se encontraban en estado de ebriedad.

Antes de la ceremonia, Kast se refirió al hecho y reiteró su compromiso de aplicar “mano dura contra los delincuentes”, uno de los ejes centrales de su campaña presidencial.