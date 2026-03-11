El petróleo se recalienta: el Brent vuelve a rozar los u$s100 pese a importante liberación de reservas de EEUU

El crudo vuelve a subir con fuerza por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el riesgo de interrupciones en el suministro global. En ese contexto, Washington anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica para intentar moderar la tensión en el mercado energético.

El precio del petróleo volvió a escalar este miércoles por la noche en los mercados internacionales en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. El Brent avanzaba un 6,75% hasta los u$s99,28 por barril , mientras que el WTI subía un 7,6% y se ubicaba en u$s93,88 , acercándose nuevamente a la zona de máximos del último año.

La suba se produce incluso a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica , en un intento por estabilizar la oferta global de crudo.

La decisión forma parte de un esfuerzo coordinado entre los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , que resolvieron liberar en conjunto hasta 400 millones de barriles para compensar posibles interrupciones en el suministro global, particularmente ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores energéticos del mundo.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright , confirmó que el presidente Donald Trump autorizó la liberación de los barriles a partir de la próxima semana . Según explicó, el proceso de descarga se realizará de forma gradual y se extenderá durante aproximadamente 120 días .

El volumen anunciado representa una porción significativa de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) estadounidense, que actualmente cuenta con unos 415 millones de barriles almacenados.

De acuerdo con Wright, el plan contempla además la reposición de aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, con el objetivo de recomponer parte del stock liberado. El funcionario aseguró que esta operación no implicará costos adicionales para los contribuyentes.

Sin embargo, el anuncio no logró calmar a los mercados energéticos, que continúan reflejando la preocupación de los inversores por el impacto que podría tener la guerra en Medio Oriente sobre el suministro global de crudo.

Irán advierte que el petróleo podría escalar hasta los u$s200

Irán advirtió que el precio internacional del petróleo no podrá reducirse mediante “medidas artificiales”, luego de que la Agencia Internacional de Energía decidiera liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para intentar estabilizar el mercado global.

La advertencia fue realizada por Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, organismo encargado de coordinar las operaciones entre el Ejército regular iraní y la Guardia Revolucionaria.

Según afirmó el funcionario, la cotización del crudo podría escalar hasta los u$s200 por barril si continúa deteriorándose la seguridad en la región.

“Con la expansión de la guerra, pueden esperar un barril de petróleo de u$s200. El precio del petróleo depende de la seguridad regional y ustedes son la fuente de esa inseguridad”, señaló Zolfagari en un video difundido por la agencia estatal Tasnim, en referencia al conflicto con Estados Unidos e Israel.

Además, el portavoz advirtió que Irán no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Washington, Tel Aviv o sus aliados, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. Ese corredor marítimo es una de las principales rutas para el transporte de crudo del mundo.

Liberación récord de reservas para contener al mercado

En paralelo, los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, con el objetivo de compensar la interrupción del suministro generada por la crisis en Medio Oriente.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la decisión fue aprobada por unanimidad entre los países integrantes. Se trata de reservas de emergencia destinadas a responder ante crisis que afecten el abastecimiento energético global.

La medida busca amortiguar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte del crudo producido en el Golfo Pérsico, cuya interrupción generó preocupación por la oferta mundial de energía.

En los últimos días, las cotizaciones registraron movimientos bruscos. El lunes el barril superó los u$s100, un nivel que no se veía desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Posteriormente, el martes los precios retrocedieron tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sostuvo que el conflicto con Irán podría finalizar “muy pronto”. Aun así, el mercado continúa operando con fuerte incertidumbre ante la posibilidad de una escalada mayor en la región.