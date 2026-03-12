Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán intensifica los ataques a los suministros de petróleo y el precio del barril vuelve a dispararse

Live Blog Post

Países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios

petroleo Freepik.es

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La producción de crudo se ha reducido actualmente en al menos 8 millones de barriles diarios (mb/d), junto a 2 mb/d adicionales" relacionados con productos petroleros (incluidos los condensados), que fueron "paralizados", detalló la AIE en un informe.

