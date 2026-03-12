SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
12 de marzo 2026 - 09:18

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán intensifica los ataques a los suministros de petróleo y el precio del barril vuelve a dispararse

Trump se muestra dispuesto a dialogar con Irán mientras el Pentágono anticipa una jornada de ataques intensos y Teherán advierte que definirá el final de la guerra. Con el petróleo arriba de u$s100, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.

Trump se muestra dispuesto a dialogar con Irán mientras el Pentágono anticipa una jornada de ataques intensos y Teherán advierte que definirá el final de la guerra. Con el petróleo arriba de u$s100, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.

Por

Bombardeos, amenazas militares y ataques en distintos puntos de la región suman tensión en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto entre EEUU, Israel e Irán en vivo.

La tensión en Medio Oriente continúa aunque muy volátil. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " podría estar dispuesto a dialogar con Irán". Las declaraciones del líder republicano se dan luego de haber afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada". En paralelo, el Pentágono aseguró que este martes será el día "más intenso" de ataques. Desde que comenzó la guerra, un millar y medio de iraníes han muerto, y el ejercito estadounidense reporta siete muertos.

Sin embargo, desde Teherán voceros de las fuerzas armadas iraníes aseguraron que serán ellos quienes definirán el final del conflicto y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

El conflicto afecta cada vez más a los mercados y el precio del petrolero superó los u$s100 el barril. Francia anuncia una misión para "abrir" el paso de Ormuz y Lula da Silva asegura que hay que prepararse para una invasión en un futuro.

El conflicto impacta cada vez en los mercados, lo que llevó al precio del petróleo superar los u$s100 por barril. No obstante, en esta jornada el crudo está rondando. Por otra parte, en medio de las dudas por la salud del nuevo Ayatolá, Irán aseguró que el supremo Mojtaba Jamenei se encuentra “sano y salvo".

Live Blog Post

Países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios

petroleo

Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La producción de crudo se ha reducido actualmente en al menos 8 millones de barriles diarios (mb/d), junto a 2 mb/d adicionales" relacionados con productos petroleros (incluidos los condensados), que fueron "paralizados", detalló la AIE en un informe.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Wall Street baja en el premarket a medida que crecen los miedos inflacionarios por la guerra en Medio Oriente

wall street mercados nyse.jpg

Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este jueves, al igual que el resto de las bolsas en los principales mercados financieros, debido a que los ataques a los petroleros en el golfo pérsico destrozaron cualquier perspectiva de una inminente desescalada en la guerra en Medio Oriente.

Los ataques a dos buques frente a las costas de Irak llevaron a las terminales petroleras del país a suspender sus operaciones, en una escalada que probablemente dejará a los armadores globales aún menos dispuestos a considerar cruzar el vital estrecho de Ormuz.

Leé la nota completa

Live Blog Post

China prohibió las exportaciones de combustibles para garantizar su mercado interno

petroleo reservas

China ordenó la prohibición inmediata de las exportaciones de combustible refinado en marzo, una medida adicional para prevenir una posible escasez interna causada por la guerra de Estados Unidos e Irán, dijeron el jueves cuatro fuentes con conocimiento del asunto.

La prohibición, emitida por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, incluye los envíos de nafta, diésel y combustible de aviación, según las fuentes.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Irán acusa a la Unión Europea de ser cómplice de los ataques de EEUU e Israel

Irán acusó a la Unión Europea de respaldar indirectamente los ataques militares realizados por Estados Unidos e Israel contra su territorio. La denuncia fue realizada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

El funcionario sostuvo que la postura adoptada por el bloque europeo frente a la ofensiva equivale a una forma de apoyo político a las operaciones militares contra la República Islámica.

En ese sentido, Baqaei afirmó que la “indiferencia y aquiescencia de la Unión Europea ante la agresión, las brutalidades y las atrocidades de Estados Unidos e Israel equivalen nada menos que a complicidad”, en un mensaje difundido a través de la red social X.

Union Europea Israel.jpg
Live Blog Post

Mundo cripto, en vilo: Bitcoin se mantiene en torno a u$s70.000 y hay cautela por la suba del petróleo

Bitcoin moneda cripto

El mercado de criptomonedas anota tímidas subas este jueves, pese a la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) sube 1% y se ubica apenas por encima de los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH), por su parte, gana 2,4% hasta los u$s2.070, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta el avance de Solana (SOL), con un ascenso +1.6%.

Leé la nota completa

Live Blog Post

EEUU bombardeó por error una escuela en Irán por usar datos de inteligencia desactualizados y mató 168 personas

imagen satelital

Estados Unidos habría atacado por error una escuela primaria en Irán tras basarse en información de inteligencia desactualizada, según reveló una investigación preliminar del Ejército estadounidense citada por fuentes cercanas al caso. El bombardeo dejó más de 168 muertos (muchos de ellos niñas) y se convirtió en uno de los episodios más polémicos desde el inicio de la guerra.

La información fue revelada por un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con los primeros resultados de la investigación militar, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. De confirmarse, el ataque podría figurar entre las operaciones militares estadounidenses con mayor número de víctimas civiles en las últimas dos décadas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Israel amenaza con ampliar la guerra en Líbano si Hezbolá no cesa los ataques

Israel ordenó a su ejército prepararse para una posible expansión de las operaciones militares en el sur del Líbano en medio de los enfrentamientos con Hezbolá, el grupo armado respaldado por Irán. La directiva fue anunciada por el ministro de Defensa, Israel Katz.

El funcionario explicó que tanto él como el primer ministro instruyeron a las Fuerzas de Defensa de Israel a estar listas para intensificar las acciones militares y garantizar la seguridad de las comunidades israelíes ubicadas en el norte del país, cerca de la frontera libanesa.

Katz también lanzó una advertencia al gobierno del Líbano: si las autoridades no logran controlar su territorio ni impedir ataques de Hezbolá contra Israel, el ejército israelí podría intervenir directamente para neutralizar la amenaza.

israel misil (1)
Live Blog Post

Alerta de la AIE: el mundo se enfrenta a la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

petroleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) encendió este jueves todas las alarmas al calificar la actual coyuntura en Medio Oriente como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia moderna. Según el último informe mensual del mercado emitido por la institución, el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un colapso logístico y productivo sin precedentes.

El dato central que estremece a los mercados es la reducción del suministro mundial en 8 millones de barriles diarios durante el mes de marzo. Esta caída es consecuencia directa del cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un canal vital en la costa iraní que hoy se encuentra bloqueado. En paralelo, los países del Golfo Pérsico ya han recortado su producción total en al menos 10 millones de barriles diarios, un volumen que representa casi el 10% de la demanda mundial de crudo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Asi fue el ataque los dos buques petroleros extranjeros en aguas territoriales de Irak

Dos petroleros extranjeros fueron atacados con proyectiles en aguas territoriales de Irak en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El incidente dejó al menos un tripulante muerto y 37 marineros rescatados, según informó el jefe de la Célula de Seguridad iraquí, Saad Maan, quien calificó el hecho como un “cobarde acto de sabotaje”.

El ataque ocurrió cerca de una zona de transferencia de carga entre barcos frente a la costa de Basora. Uno de los buques, que navegaba bajo bandera de Malta, transportaba productos petroleros suministrados por la empresa estatal SOMO. Tras las explosiones, seis embarcaciones participaron en el rescate mientras remolcadores especializados trabajaron para controlar los incendios en ambos petroleros.

El gobierno iraquí denunció que el ataque constituye una violación de su soberanía y suspendió temporalmente las operaciones en sus terminales petroleras. El episodio se produce en medio de la creciente tensión en el golfo Pérsico y coincidió con un fuerte aumento del precio del petróleo, que volvió a superar los u$s100 por barril.

video explosion petrolero iraq irak
Live Blog Post

El petróleo se recalienta: el Brent vuelve a rozar los u$s100 ante nuevos ataques a buques en el Golfo Pérsico

petroleo rojo mercados crudo

El precio del petróleo vuelve a escalar este jueves en los mercados internacionales en medio de la guerra en Medio Oriente. Durante la noche, el crudo europeo Brent llegó incluso a superar los u$s100 y luego recortó parcialmente el avance para ubicarse en un preocupante nivel cercano a los u$s97.

Esta mañana, el petróleo Brent opera con avance un 5% hasta los u$s96,60 por barril, mientras que el WTI de EEUU sube 4,6% hasta los u$s91,30.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El G7 analiza escoltar barcos en el Golfo para garantizar el comercio energético

EEUU, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia evalúan la posibilidad de escoltar embarcaciones comerciales para garantizar la libre navegación en el Golfo, según informó este miércoles la presidencia del G7.

La decisión se conoció luego de una reunión telefónica convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con los líderes del bloque para analizar la guerra entre EEUU, Israel e Irán y su impacto en el mercado energético internacional.

En el comunicado difundido tras el encuentro, el grupo confirmó la creación de un equipo de trabajo encargado de estudiar un eventual sistema de escoltas navales cuando existan condiciones de seguridad adecuadas. La iniciativa también incluirá consultas con compañías navieras, empresas de transporte marítimo y aseguradoras, actores clave para el funcionamiento del comercio en la región.

emmanuel macron
Live Blog Post

Irán aseguró que el líder supremo Mojtaba Jamenei se encuentra “sano y salvo” tras los ataques

El nuevo líder supremo de Irán, el Ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra “sano y salvo”, según afirmó este miércoles Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian.

A través de una publicación en su canal de Telegram, Pezeshkian explicó que personas cercanas con “contactos” directos le confirmaron que el líder religioso se encuentra en buen estado.

La aclaración surge luego de que distintos medios internacionales difundieran versiones que indicaban que Jamenei había resultado herido durante los ataques conjuntos lanzados por EEUU e Israel contra territorio iraní.

mojtaba jamenei
Live Blog Post

Irán intensifica los ataques a los suministros de petróleo tras reportarse nuevos ataques en toda la región el jueves

Irán intensificó sus ataques a instalaciones y barcos petroleros en el Golfo Pérsico el jueves por la mañana mientras varios estados del Golfo interceptaban drones y misiles y Estados Unidos, Israel e Irán continuaban intercambiando ataques en el Medio Oriente.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias