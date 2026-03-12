Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán intensifica los ataques a los suministros de petróleo y el precio del barril vuelve a dispararse

La tensión en Medio Oriente continúa aunque muy volátil. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " podría estar dispuesto a dialogar con Irán". Las declaraciones del líder republicano se dan luego de haber afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada". En paralelo, el Pentágono aseguró que este martes será el día "más intenso" de ataques. Desde que comenzó la guerra, un millar y medio de iraníes han muerto, y el ejercito estadounidense reporta siete muertos.
Países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios
Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente, lo que supone "la mayor perturbación" de suministro de la historia, indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
"La producción de crudo se ha reducido actualmente en al menos 8 millones de barriles diarios (mb/d), junto a 2 mb/d adicionales" relacionados con productos petroleros (incluidos los condensados), que fueron "paralizados", detalló la AIE en un informe.
