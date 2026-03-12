Con tasas cortas abajo del 20% y más liquidez, esperan que el Tesoro renueve el 100% de vencimientos sin pagar premio

El Tesoro volverá a ofrecer instrumentos a tasa fija tras la última licitación en la que extendió los plazos con bonos atados a la inflación. La liquidez y las tasas cortas por debajo del 20%, le permitiría renovar deuda sin pagar premios extras.

El Tesoro volverá a ofrecer instrumentos a tasa fija este jueves, luego de la última licitación de fin de febrero que había sido la primera del cronograma regular sin letras ni bonos de tasa fija desde finales de 2024 . Ahora las condiciones del sistema cambiaron y, con una liquidez un poco más holgada en el sistema financiero y el BCRA poniéndole un piso a la tasa en el 20% , desde la city esperan que el rollover llegue al 100% y que, además, el Ministerio de Economía no pague premio respecto del mercado secundario .

Fue así que la Secretaría de Finanzas ofrecerá a tasa fija las LECAP S15Y6 y S30S6 y también se licitarán cuatro instrumentos con ajuste por CER , las LECER X15Y6 y X30S6 y los BONCER TZXM7 y TZX28 . Completan el menú en pesos dos letras a tasa variable TAMAR (M31G6 y TMF27) y dos dólar linked (D30A6 y DS30S6) . En paralelo, el Tesoro volverá a licitar deuda en dólares a través del Bonar AO27 por un monto máximo de u$s150 millones .

Desde 1816 estimaron que el martes el BCRA tomó $2,92 billones a 20% TNA en la rueda REPO de A3 , máximo desde el 12 de diciembre .

" Veremos de qué manera reacciona la curva de tasa fija a la noticia de que vuelve a haber oferta primaria de Lecap (que solían representar más de la mitad del total adjudicado en las últimas licitaciones), con las tasas overnight muy cerca del piso de 20% TNA que establece el BCRA ", señaló esta consultora.

Por su parte, desde PPI explicaron que la licitación se desarrolla en un marco de “liquidez marcadamente holgada” . Para ejemplificarlo, dieron cuenta de que el martes el exceso de liquidez de los bancos fue canalizado a través de repos a 1 día en el BCRA por $0,65 billones , al pasar de $2,26 billones a $2,91 billones . De esta manera, el stock alcanzó niveles no observados en casi tres meses , específicamente desde el 19 de diciembre .

"Este escenario se encuentra estrechamente vinculado a tasas overnight que continúan rozando el 20% TNA, nivel que actúa como piso operativo definido por el BCRA en la rueda de simultáneas", también destacaron desde PPI sobre el nivel convalidado por el mercado.

Más allá de la dinámica de los REPOS, desde este bróker también resaltaron que las tenencias en pesos del Tesoro depositadas en el BCRA se ubicaron en $4,38 billones el viernes de la semana pasada. En este sentido, "el reciente lanzamiento del bono hard dollar bajo ley local AO27 sugiere que dicho valor podría mantenerse relativamente estable, en la medida en que el Tesoro tendería a cubrir sus necesidades de divisas directamente en el mercado", ampliaron.

Al sumar estos depósitos con la liquidez canalizada vía repos a 1 día, estimaron que el denominado stock de “pesos no regulados” ascendió a aproximadamente $7,28 billones al cierre del martes.

"Este nivel se posiciona muy por encima de los mínimos absolutos, en pesos de hoy, de $2,58 billones registrados el 21 de enero y representa, además, el mayor registro desde el 16 de diciembre", indicaron desde PPI.

Las proyecciones del mercado: ¿rollover del 100% con tasas más bajas?

"Este volumen de liquidez configura un colchón más que relevante para sostener condiciones monetarias holgadas. Bajo este marco, el Tesoro contaría con margen suficiente para alcanzar un rollover del 100% sin necesidad de convalidar primas elevadas respecto del mercado secundario", añadieron desde PPI.

Desde la city advierten que el equipo económico se mueve en un delicado equilibrio, condicionado por el trade-off entre la reactivación de la industria manufacturera y la preservación de la estabilidad financiera.

En este escenario, la calma en el mercado de divisas, que se mantiene firme incluso frente a la volatilidad de los mercados globales, le otorgó al Gobierno el oxígeno necesario para validar un entorno de tasas de interés más bajas, agregaron analistas, quienes consideran que el modelo apuesta a que el abaratamiento del crédito actúe como el principal motor de la actividad sin comprometer la paz cambiaria.