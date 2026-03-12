Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.418,04 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.396.

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.456,26 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.3% .

El dólar MEP cotiza a $1.413,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.455,83, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s69.286, según Binance.