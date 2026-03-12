El dólar vuelve a ceder en la previa del dato de inflación y una nueva licitación del Tesoro + Seguir en









El tipo de cambio oficial volvió a retroceder y se ubicó en $1.418 en una jornada marcada por la baja de las distintas cotizaciones del dólar. El mercado sigue de cerca la publicación de la inflación de febrero, que podría ubicarse en torno al 2,6%-2,8%.

Continúa la baja del dólar mientras la inflación se ubica arriba del 2%. Depositphotos

El dólar oficial volvió a registrar una baja este miércoles y se ubicó en $1.418, en una jornada marcada por la baja de todos los tipos de cambio y a la espera del próximo dato de inflación en donde el mercado espera que se ubique en torno al 2,6%-2,8%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero, luego de la sorpresiva desaceleración IPC en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en 2,6%. El principal impulso del aumento de precios estuvo concentrado en los servicios y, dentro de los alimentos, en la carne, que viene registrando subas sostenidas hace meses.

Después de conocerse el dato en CABA, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, señaló en diálogo con Ámbito, que la inflación de febrero podría estar por debajo del umbral previsto por las consultoras, que estimaron que el IPC se ubicaría entre el 2,8% y el 3% en febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectó un 2,7%.

Mientras tanto, el Banco Central continúa interviniendo en el mercado cambiario. En la última rueda, la autoridad monetaria compró u$s86 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representa el segundo mejor registro en lo que va de marzo. Con estas operaciones, el organismo ya acumula compras por u$s3.206 millones en lo que va de 2026.

Desde el 5 de enero, el Banco Central viene comprando divisas en todas las ruedas del mercado oficial. Aunque inicialmente había anticipado que absorbería hasta un máximo del 5% del volumen operado para evitar generar volatilidad, las adquisiciones terminaron superando ampliamente ese porcentaje sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el contexto internacional continúa impactando sobre las reservas brutas. Este miércoles cayeron u$s272 millones y se ubicaron en u$s45.771 millones. Fuentes oficiales atribuyeron la baja principalmente a la caída en la cotización del oro, un factor que viene explicando parte de la volatilidad reciente en las arcas del Banco Central. A pesar de ello, el balance de intervenciones cambiarias del año sigue siendo positivo. No obstante, las reservas netas continúan en terreno negativo y se ubican actualmente en torno a los -u$s1.239 millones.

