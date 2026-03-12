Mundo cripto, en vilo: Bitcoin se mantiene en torno a u$s70.000 y hay cautela por la suba del petróleo + Seguir en









El encarecimiento del petróleo provocó incertidumbre en las perspectivas sobre las tasas de interés. Cómo actúa el mercado cripto ante este movimiento.

El precio de la principal criptomoneda, hoy. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas anota tímidas subas este jueves, pese a la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) sube 1% y se ubica apenas por encima de los u$s70.000, según Binance.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ethereum (ETH), por su parte, gana 2,4% hasta los u$s2.070, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta el avance de Solana (SOL), con un ascenso +1.6%.

Embed El conflicto bélico marca el pulso del mercado La guerra en Medio Oriente pone como protagonistas a los precios de la energía, lo que alimentó las preocupaciones sobre la inflación global justo cuando los bancos centrales estaban comenzando a considerar flexibilizar la política monetaria.

En ese sentido, la disputa por el petróleo y el control del estrecho de Ormuz, que maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo a más de u$s100.

El mercado reaccionó sin movimientos fuertes al dato de inflación en EEUU, que, como se preveía, fue de 2,4% interanual en febrero y 0,3 intermensual. Además, una parte del senado intenta reavivar la Ley CLARITY, que le daría un marco regulatorio al precio de las criptomonedas. Mientras tanto, el índice de precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), está programado para el viernes.

La confianza en el mercado creció levemente luego de que Trump mencionase que la guerra con Irán podría terminar pronto. De la misma forma, advirtió que Estados Unidos respondería "20 veces más fuerte" si Irán intentaba cerrar el estratégicamente vital Estrecho de Ormuz.