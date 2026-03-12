El INDEC da a conocer la inflación de febrero: ¿habrá desaceleración por primera vez en nueve meses?

En la Ciudad, el IPC se desaceleró con fuerza al 2,6% y crecen las dudas sobre una posible “sorpresa” a la baja en el dato nacional. Hay dispersión entre las estimaciones, pero si la inflación efectivamente baja en febrero, sería la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero , luego de la sorpresiva desaceleración IPC en la Ciudad de Buenos Aires , que se ubicó en 2,6% . El principal impulso del aumento de precios estuvo concentrado en los servicios y, dentro de los alimentos, en la carne , que viene registrando subas sostenidas hace meses.

Después de conocerse el dato en CABA, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang , señaló en diálogo con Ámbito, que la inflación de febrero podría estar por debajo del umbral previsto por las consultoras , que estimaron que el IPC se ubicaría entre el 2,8% y el 3% en febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectó un 2,7% .

Sin embargo, el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera , explicó que "no hay grandes diferencias entre ambas mediciones" y sostuvo que su relevamiento fue de 2,9% : "Cuando te ponés a ver a grandes rasgos, si bien parece que cae, en detalle los rubros que bajaron en CABA hacia el interior pesan menos en la inflación nacional y viceversa" .

"En CABA, la carne, por ejemplo, subió arriba de 7% -7,3%- y eso en la nacional pesa mucho más que en CABA o inclusive rubros estacionales que traccionaron la baja como transporte de pasajeros aéreos o paquetes turísticos, a nivel nacional pesan mucho menos" , argumentó el especialista, al mismo tiempo que descartó una fuerte desaceleración del IPC y subrayó que podría, en todo caso, ubicarse cercano al 2,8% , apenas por debajo del dato previo.

En tanto, el economista Juan Manuel Telechea enfatizó que lo importante es mirar la inflación núcleo , que en CABA se aceleró del 2,2% al 3,1% .

En línea con Bisang, Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, expresó: "Si se ponderan las variaciones de bienes y servicios de CABA a INDEC Nacional daría una inflación en febrero de 2,3%, mientras que si se ponderan las aperturas a INDEC daría 2,1%. El REM pronosticó una inflación del 2,7%".

Si la inflación efectivamente se desacelera en febrero, sería la primera vez que ocurre desde mayo de 2025.

Inflación de febrero: aumentos y bajas destacadas en CABA

La inflación de CABA se desaceleró al 2,6% en febrero (desde el 3,1%), producto de un menor aumento de servicios (1,9%) y un alza más pronunciada de bienes (+3%). Dentro del primero de ellos, la suba se explicó por el incremento en los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas de electricidad. Le siguieron en importancia los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, la tarifa de gas y los alquileres. El contrapeso lo dio una disminución en pasajes aéreos y hoteles.

Entre los bienes, el avance se explicó por los incrementos en los precios de los alimentos, fundamentalmente la carne, y en menor medida por los aumentos del combustible y lubricantes para vehículos. También incidió la suba de los medicamentos.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), la desaceleración se explicó, entre otras causas, por la caída del 6,5% de los precios estacionales, principalmente por las bajas en los pasajes aéreos, las tarifas de alojamiento en hoteles y los valores de los paquetes turísticos.

Por otra parte, los regulados aumentaron 4,5%, por la suba en las tarifas de electricidad y de gas por red, junto con aumentos en las cuotas de la medicina prepaga y en el boleto de colectivo.

Por la fuerte suba de las tarifas de servicios públicos, también surgió la posibilidad de que se reavive el interrogante sobre la disparidad entre la medición que se realiza en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2004/05 y la del 2017/18. Aunque Carrera descartó esta posibilidad, debido a la fuerte suba de los alimentos, traccionados principalmente por la suba de la carne.