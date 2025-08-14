Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 14 de agosto

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $4,50 y cerró a $1.313.

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.