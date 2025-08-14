SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
14 de agosto 2025 - 09:49

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 14 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cayó el miércoles, con el mayorista en $1.313 para la venta, mientras que en Banco Nación se vendió a $1.325. En tanto, el blue subió y supera el minorista por primera vez en tres semanas ubicándose en los $1.340.

Luego del traspié en la licitación de deuda de este miércoles, el Gobierno anunció una nueva colocación de urgencia para el próximo lunes 18 de agosto. El objetivo es absorber el excedente de pesos y acotar las posibles presiones sobre el precio del dólar.

El Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los $15 billones que vencían en la semana. Frente a las dudas sobre a dónde irá a parar el excedente, Federico Furiase, director del Banco Central y mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la nueva medida.

En ese contexto, la expectativa del mercado volverá a estar puesta en el mercado cambiario y las cauciones, en medio de "volantazos" en la política monetaria.

Suben las bolsas europeas a su máximo nivel del mes y los futuros de Wall Street anticipan una rueda más fría

Los inversores están a la espera de los nuevos datos sobre la economía de los Estados Unidos que se conocerán este jueves. Mientras, la presentación de balances empresariales continúa.

Para evitar presión sobre el dólar, el Gobierno anuncia licitación de urgencia en busca de absorber excedente de pesos

Federico Furiase, director del BCRA y mano derecha de Luis Caputo, comunicó que los pesos serán absorbidos vía aumento de encajes remunerados con títulos públicos que se colocarán el lunes próximo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $4,50 y cerró a $1.313.

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

