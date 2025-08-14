Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 14 de agosto

El dólar oficial cayó el miércoles, con el mayorista en $1.313 para la venta, mientras que en Banco Nación se vendió a $1.325. En tanto, el blue subió y supera el minorista por primera vez en tres semanas ubicándose en los $1.340.
Suben las bolsas europeas a su máximo nivel del mes y los futuros de Wall Street anticipan una rueda más fría
Los inversores están a la espera de los nuevos datos sobre la economía de los Estados Unidos que se conocerán este jueves. Mientras, la presentación de balances empresariales continúa.
Dejá tu comentario