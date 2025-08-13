El dólar blue tocó máximos de un mes y superó al oficial minorista

Conocé cómo cerraron el dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $10 este miércoles y tocó máximos de un mes en términos nominales. De este modo, la cotización superó a la del oficial por primera vez desde fines del mes pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informal aumentó a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Se trató del valor más alto desde el 14 de julio.

Mientras tanto, el precio del "billete verde" en el Banco Nación cerró en los $1.325, $5 por debajo del cierre previo. Asimismo, la brecha con el mayorista terminó en el 2,1%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $4,50 y cerró a $1.313.

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

Cómo cotizó el dólar futuro hoy, miércoles 13 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotaron caídas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.501.

Valor del MEP hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar MEP opera a $1.317,52 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.319,71 y la brecha se posiciona en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.636, según Binance.