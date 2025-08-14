El dólar oficial se hunde y perfora los $1.300 ante otro salto de las supertasas en pesos







El tipo de cambio cae en el segmento mayorista y minorista, pero los financieros suben.

El dólar oficial cae fuerte tras la licitación del miércoles. Depositphotos

El dólar oficial se hunde este jueves y perfora los $1.300 ante supertasas que rozan el 90%, mientras el mercado evalúa el impacto de la licitación del pasado miércoles, donde el Ministerio de Economía alcanzó un rollover sobre los vencimientos de solo el 61,07%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cae un 3,8% a $1.288. A su vez, el dólar minorista retrocede a $1.310,43 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA), y en el Banco Nación (BNA) baja a $1.310. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP sube 0,5% a $1324,73, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,4% a $1325,22. El dólar blue, en tanto, opera cae $10 a $1.330, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan todos a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.327,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.495.

Ayer, el Gobierno colocó $9,2 billones de alrededor de $15 billones que vencían, lo que implica una tasa de rollover del 61,07%. De acuerdo a un informe de Max Capital, lo que destaca de este resultado no es que el Gobierno se negó a convalidar tasas más altas, sino que solo se buscó renovar $10 billones del total de vencimientos.

"Como consecuencia, el Tesoro inyectará $5,9 billones. Dada la nueva regulación de la ventanilla de pases activos, que solo permite como garantía instrumentos con más de 60 días hasta el vencimiento, la demanda por los instrumentos más cortos se disipó y la emisión se mantuvo por debajo de los topes máximos establecidos", remarca el texto.